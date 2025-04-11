Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лионом» и другие результаты

Завершились еще три первых матча 1/4 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Лионом» – 2:2. Французы ушли от поражения благодаря голу на 95-й минуте.

«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» в Лондоне сильнейшего не выявили – 1:1.

«Рейнджерс», играя в меньшинстве с 13-й минуты, сумел отстоять нулевую ничью с «Атлетиком».

Ответные встречи пройдут через неделю – 17 апреля.

Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи

Лион (Франция) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Алмада, 26; 1:1 – Йоро, 45+5; 1:2 – Зиркзее, 88; 2:2 – Шерки, 90+5.

Тоттенхэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Экитике, 6; 1:1 – Порро, 26.

Рейнджерс (Шотландия) – Атлетик (Испания) – 0:0

Удаление: Преппер, 13 – нет.

Незабитый пенальти: нет – Беренгер, 82.

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