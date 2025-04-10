Лига конференций. «Челси» разгромил «Легию» (3:0) в первом четвертьфинале

«Челси» выиграл первый матч 1/4 финала Лиги конференций-2024/25.

Лондонцы на выезде разгромили «Легию» со счетом 3:0.

Дубль оформил Нони Мадуэке, еще один гол в активе 19-летнего Тайрика Джорджа. На счету Джейдона Санчо два ассиста.

Ответная встреча в британской столице состоится через неделю – 17 апреля.

Лига конференций. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч

Легия (Польша) – Челси (Англия) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Джордж, 49; 0:2 – Мадуэке, 57; 0:3 – Мадуэке, 74.

Незабитый пенальти: нет – Нкунку, 73.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций