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Лига конференций. «Челси» разгромил «Легию» (3:0) в первом четвертьфинале

Сегодня, 21:39
1

«Челси» выиграл первый матч 1/4 финала Лиги конференций-2024/25.

Лондонцы на выезде разгромили «Легию» со счетом 3:0.

Дубль оформил Нони Мадуэке, еще один гол в активе 19-летнего Тайрика Джорджа. На счету Джейдона Санчо два ассиста.

Ответная встреча в британской столице состоится через неделю – 17 апреля.

Лига конференций. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч

Легия (Польша) – Челси (Англия) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Джордж, 49; 0:2 – Мадуэке, 57; 0:3 – Мадуэке, 74.

Незабитый пенальти: нет – Нкунку, 73.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Челси Легия
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Комментарии (1)
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кайрос
1744312719
Ну эт понятно...Там Буде-Глимт Лацио нахлобучил --2-0. Вот вам сенсация.
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