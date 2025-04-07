Радимов раскритиковал Сутормина за удаление в матче со «Спартаком»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов считает, что защитник «Ростова» Алексей Сутормин совершил бездумный поступок в игре 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3). Футболист получил красную карточку за нарушение на Маркиньосе.

«Бездумный поступок, который предопределил игру, а «Спартак» воспользовался преимуществом. Этот фол вообще был не нужен. Если ты катишься, зная, что открытыми шипами будет красная карточка, ну убирай ты ноги!» – сказал Радимов.