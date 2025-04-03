Назначены комментаторы на матчи 23-го тура РПЛ

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх 23-го тура чемпионата России.
4 апреля
«Пари НН» – «Оренбург» – Тимур Журавель, Александр Быков;
5 апреля
«Крылья Советов» – «Рубин» – Дмитрий Шнякин, Петр Коптев;
«Факел» – «Ахмат» – Владислав Будлянский;
«Локомотив» – «Зенит» – Георгий Черданцев, Александр Аксенов;
«Краснодар» – «Акрон» – Роман Нагучев;
6 апреля
«Динамо Мх» – «Химки» – Дмитрий Жичкин;
«Ростов» – «Спартак» – Роман Нагучев;
ЦСКА – «Динамо» – Константин Генич, Сергей Дурасов.
Источник: «Матч ТВ»