Назначены комментаторы на матчи 23-го тура РПЛ

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх 23-го тура чемпионата России.

4 апреля

«Пари НН» – «Оренбург» – Тимур Журавель, Александр Быков;

5 апреля

«Крылья Советов» – «Рубин» – Дмитрий Шнякин, Петр Коптев;

«Факел» – «Ахмат» – Владислав Будлянский;

«Локомотив» – «Зенит» – Георгий Черданцев, Александр Аксенов;

«Краснодар» – «Акрон» – Роман Нагучев;

6 апреля

«Динамо Мх» – «Химки» – Дмитрий Жичкин;

«Ростов» – «Спартак» – Роман Нагучев;

ЦСКА – «Динамо» – Константин Генич, Сергей Дурасов.