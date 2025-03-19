Тренер сборной Гренады доволен поражением 0:5 от России и рассчитывает на ответный матч

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте дал комментарии по итогам проигранного товарищеского матча с Россией.

Россияне разгромили соперника со счетом 5:0.

Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

– Как вам игралось в таких погодных условиях – в дождь и град? И главным было сдержать Дзюбу?

– Труднее стало играть, когда начался град, но наши ребята проявили себя.

Российские футболисты показали себя с хорошей стороны, в том числе и Дзюба.

Доволен, что удалось сохранить счет 0:5.

– Как оцените шоу перед игрой, видели раньше такой огромный флаг вашей страны?

– К сожалению, не видел шоу, фокусировались на игре. Что касается флага, то это было зрелищно. Когда его разворачивали, хотелось помочь.

Кто не знал флаг Гренады, теперь знают его. Я хотел бы забрать его с собой.

– Ответный матч в Гренаде возможен? Когда?

– Мы бы этого хотели, но решение остается за федерациями. Для нас такой матч стал бы значимым событием, Россия – великая мировая держава.