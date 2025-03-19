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  • Товарищеский матч. Россия разгромила Гренаду – 5:0; Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной

Товарищеский матч. Россия разгромила Гренаду – 5:0; Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной

Сегодня, 21:59
27

Сборная России крупно выиграла товарищеский матч против Гренады.

Команда Валерия Карпина забила в ворота соперника пять безответных мячей.

Третий гол в активе Артема Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Также отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Следующий соперник сборной России – Замбия (25 марта, 20:00 мск).

Товарищеский матч

Россия – Гренада – 5:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Пруцев, 16; 2:0 – Адамов, 42; 3:0 – Дзюба, 43; 4:0 – Фомин, 53; 5:0 – Бакаев, 59.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Гренада Россия
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Комментарии (27)
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anatolich72
1742411265
Смотреть противно, не смотрел
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aaaaahhhh
1742411311
Победители мыша :)))))
Ответить
Кузьмич на трибуне
1742412058
Кому не нравится могут смотреть другие виды спорта. Сегодня и ещё целую неделю официальные дни сборных. Ну нет других, ну что теперь ни с кем не играть? Всему своё время, будут времена, когда ещё перед Россией извиняться будут, за тот бардак что в мировом спорте сегодня.
Ответить
волчарик
1742412112
Цирк. А что Кержакова не выпустили минут на 15, с помощью партнеров и он бы свой гол запихал. Вот это было б шоу.
Ответить
fakeid
1742412301
сегодняшняя игра показала, что у нас есть шанс побороться за победу с замбией
Ответить
ВетеR
1742412413
нужно пригласить пингвинов на игру, Дзюба улучшит статистику. можно Онопку ,Алейничева выпустить, Черчесова на ворота
Ответить
ySS
1742412503
Мапет-шоу
Ответить
Красногорск_Фан
1742412728
Но запомнится он вовсе не этим . А съемках в порно в стиле соло
Ответить
FanatSerj
1742412955
Нормас, Дзюба лучший это уже факт, не ожидал от Гренады такого атлетического и высокого состава, во втором тайме они притерлись и поняли тут уровень борьбы который допустим и уже адекватно боролись за мяч. Неплохая разминка перед Замбией.
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FCSpartakM
1742413041
качество игры удручающие
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