Товарищеский матч. Россия разгромила Гренаду – 5:0; Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной

Сборная России крупно выиграла товарищеский матч против Гренады.

Команда Валерия Карпина забила в ворота соперника пять безответных мячей.

Третий гол в активе Артема Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Также отличились Данил Пруцев, Арсен Адамов, Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Следующий соперник сборной России – Замбия (25 марта, 20:00 мск).

Товарищеский матч

Россия – Гренада – 5:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Пруцев, 16; 2:0 – Адамов, 42; 3:0 – Дзюба, 43; 4:0 – Фомин, 53; 5:0 – Бакаев, 59.