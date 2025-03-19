Черданцев – о матче сборной России: «Договорились с Гренадой – уже хорошо»

Комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Гренада, который пройдет сегодня.

– Чего ждете от матча со сборной Гренады?

– В этом матче есть интрига: побьет ли Дзюба рекорд. Хорошо, что сборная продолжает существовать. Была надежда, что соперники уровня Брунея не повторятся… РФС и так делает сверхусилия, чтобы заполнять паузы на сборные товарищескими матчами.

Договорились с Гренадой – уже хорошо. За этот матч даются рейтинговые очки. Не знаю, что болельщик может почерпнуть от такой игры с точки зрения интереса. Есть локальная интрига, связанная с фигурой Дзюбы.

– Карпин выпустит его в старте? Сможет ли Артем побить новый рекорд?

– Будет странно, если Карпин его вызовет и не поставит в состав. А кто будет забивать? В отсутствие Тюкавина у Дзюбы такие же шансы выйти в старте, как и у того же Комличенко.

Николай знаком Карпину лучше, но тут играет роль мотивация Артема. У него она запредельная. Если кто‑то не до конца настроится на Гренаду, то Дзюба ему поможет. В его словах читается огромная заряженност ь на игру. Такой футболист нужен и в раздевалке, и на поле.