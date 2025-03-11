Канчельскис – о смене ценностей у футболистов: «Мы за идею были, а сейчас за деньги»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о причинах проблем российских футболистов.

– Ведь и в истории новейшей России у нас были сильные игроки.

– Конечно, у нас есть таланты. Но в целом мы идем в неверном направлении. У футболистов сейчас другие ценности, они на первое место ставят деньги, потом только саму игру – это огромная проблема. Менталитет не тот, все поменялось.

У меня и у игроков моего поколения были иные ценности. Для нас попасть в сборную, выйти на поле в футболке национальной команды было наивысшим достижением. Мы за идею были, а сейчас за деньги.

В нынешнее время некоторые даже не хотят ехать в сборную. Сидят и думают: «Я бы лучше отдохнул где-нибудь в Эмиратах, Катаре». Мы рвались в сборную, а эти, наоборот, из нее убегают.

Мы были успешны, потому что у нас были система, идея, ценности. Сейчас игроки думают прежде всего о деньгах

– В ваше время сложно себе представить, чтобы кто-то отказался идти в сборную?

– Да вы что? Это нужно было быть больным человеком или откровенным идиотом, чтобы отказаться от вызова в сборную. Было такое, когда люди боялись переходить из одного клуба в другой. Причем речь не только о трансферах из условного «Спартака» в условное киевское «Динамо».

Порой игроки избегали конкуренции, не хотели ничего менять. А сейчас такое поголовно. Футболист сидит, получает огромные деньги, ни за что не отвечает, конкуренции особой нет – так зачем ехать куда-то, где меньше зарплата, да еще и надо биться за место в составе?

Они боятся потерять то, что имеют. Вместо того чтобы рискнуть, попытаться повысить свой уровень, стать более ярким игроком, они просто держатся за лакомый кусочек. Потому и нет развития.