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  • Писарев объяснил, почему Онопко не назначили главным тренером «Ростова»

Писарев объяснил, почему Онопко не назначили главным тренером «Ростова»

Тренер сборной России Николай Писарев порассуждал о смене главного тренера в «Ростове».

«Виктор Онопко – это очень хороший второй тренер. У него такие отношения с игроками, что он, наверное, немного находится ближе. Все‑таки, чтобы быть главным тренером, должны быть другие взаимоотношения с футболистами, какая‑то дистанция.

Виктору Савельичу будет сложно перестроиться, да и он тоже никогда не работал главным тренером», – сказал Писарев.

  • Альба был главным аналитиком в штабе Карпина.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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26.02.2025 23:23
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