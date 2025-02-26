Писарев объяснил, почему Онопко не назначили главным тренером «Ростова»

Тренер сборной России Николай Писарев порассуждал о смене главного тренера в «Ростове».
- Во вторник команду покинул Валерий Карпин.
- Его сменил испанец Джонатан Альба.
- Сергей Юран возмутился, что должность доверили иностранцу, а не Виктору Онопко.
«Виктор Онопко – это очень хороший второй тренер. У него такие отношения с игроками, что он, наверное, немного находится ближе. Все‑таки, чтобы быть главным тренером, должны быть другие взаимоотношения с футболистами, какая‑то дистанция.
Виктору Савельичу будет сложно перестроиться, да и он тоже никогда не работал главным тренером», – сказал Писарев.
- Альба был главным аналитиком в штабе Карпина.
- На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.