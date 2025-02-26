Писарев объяснил, почему Онопко не назначили главным тренером «Ростова»

Тренер сборной России Николай Писарев порассуждал о смене главного тренера в «Ростове».

Во вторник команду покинул Валерий Карпин.

Его сменил испанец Джонатан Альба.

Сергей Юран возмутился, что должность доверили иностранцу, а не Виктору Онопко.

«Виктор Онопко – это очень хороший второй тренер. У него такие отношения с игроками, что он, наверное, немного находится ближе. Все‑таки, чтобы быть главным тренером, должны быть другие взаимоотношения с футболистами, какая‑то дистанция.

Виктору Савельичу будет сложно перестроиться, да и он тоже никогда не работал главным тренером», – сказал Писарев.