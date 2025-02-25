Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Юран задал неудобный вопрос руководству «Ростова»

Сергей Юран высказался о выборе преемника для Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

  • Команду возглавил испанец Джонатан Альба.
  • Он был главным аналитиком в штабе Карпина.
  • На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

«Не могу понять, почему не Онопко? Виктор работал в ЦСКА, в прошлом суперфутболист, прошел сборные, российский человек.

Насколько я знаю, Альба – аналитик очень хороший, сомнений нет, но главным тренером… не могу представить, чтобы в каком‑то европейском чемпионате главным тренером стал аналитик.

Мне сложно это понять, там в штабе достаточно людей: есть Онопко, есть еще российские тренеры. Почему? Почему не российский тренер, а снова всунем иностранца?« – сказал Юран.

Новости по теме
Юран ответил, звонили ли ему из сборной Армении
Юран оценил самый дорогой трансфер в истории «Спартака» 7
Юран назвал сильнейшего футболиста, с которым играл 3
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:43
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кривая да нелёгкая
1740512923
Жирафу виднее
Ответить
DOCTOR PENALTY
1740513499
Ну, почему не россиянин?.. Ну, почему не Барсик?..
Ответить
Интерес
1740514070
Точно! В Эуропе только бывший переводчик Моуриньо может стать знаменитым тренером,а аналитик-никак...Хотя надо порыться,чтобы быть уверенным в этом.К тому же,не факт,что Альба станет главным тренером в перспективе.
Ответить
fakeid
1740514628
"не могу представить, чтобы в каком‑то европейском чемпионате главным тренером стал аналитик" виллаш-боаш как раз аналитиком был при моуриньо, а потом сам еврокубок взял, например.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 