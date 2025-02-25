Юран задал неудобный вопрос руководству «Ростова»

Сергей Юран высказался о выборе преемника для Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

Команду возглавил испанец Джонатан Альба.

Он был главным аналитиком в штабе Карпина.

На зимнюю паузу ростовчане ушли на 7-м месте в РПЛ.

«Не могу понять, почему не Онопко? Виктор работал в ЦСКА, в прошлом суперфутболист, прошел сборные, российский человек.

Насколько я знаю, Альба – аналитик очень хороший, сомнений нет, но главным тренером… не могу представить, чтобы в каком‑то европейском чемпионате главным тренером стал аналитик.

Мне сложно это понять, там в штабе достаточно людей: есть Онопко, есть еще российские тренеры. Почему? Почему не российский тренер, а снова всунем иностранца?« – сказал Юран.