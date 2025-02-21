Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Урал» (3:2)

«Динамо» обыграло «Урал» со счетом 3:2 в товарищеском матче в Дубае.

В первом тайме голы у москвичей забили Денис Макаров (9-я минута) и Муми Нгамалe (34-я). У екатеринбуржцев отличился Айрат Хабибулин (44-я).

Во втором тайме команды обменялись голами. Егор Смелов на 74-й минуте забил третий гол «Динамо». «Урал» ответил мячом Никиты Морозова на 87-й.

Новичок бело-голубых Данил Глебов на поле не выходил.

Товарищеский матч

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Макаров, 7; 2:0 – Нгамале, 34; 2:1 – Хабибулин, 44: 3:1 – Смелов, 74; 3:2 – Морозов, 87.

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