Лига чемпионов. «Бавария» с трудом прошла «Селтик», «Брюгге» выбил «Аталанту», «Монако» вылетел от «Бенфики»

Завершились еще три ответных матча 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» едва не проиграла дома «Селтику». Сравнять счет удалось только на 94-й минуте. По сумме двух встреч дальше идут мюнхенцы.

«Аталанта» во второй раз уступила «Брюгге» и вылетела из турнира.

«Монако» и «Бенфика» сыграли вничью, забив шесть голов на двоих. В 1/8 финала пробились португальцы благодаря победе в первой игре.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/16 финала. Ответные матчи

Бавария (Германия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Кюн, 63; 1:1 – Дэвис, 90+4.

Первый матч – 1:0.

Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 1:3

Голы: 0:1 – Тальби, 3; 0:2 – Тальби, 27; 0:3 – Хутгла, 45+3; 1:3 – Лукман, 46.

Удаление: Толой, 87 – нет.

Нереализованный пенальти: Лукман, 61 – нет.

Первый матч – 1:2.

Бенфика (Португалия) – Монако (Франция) – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Актюркоглу, 22; 1:1 – Минамино, 32; 1:2 – Бен-Сегир, 51; 2:2 – Павлидис (с пенальти), 76; 2:3 – Иленихена, 81; 3:3 – Кекчю, 84.

Первый матч – 1:0.

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