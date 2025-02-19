Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Бавария» с трудом прошла «Селтик», «Брюгге» выбил «Аталанту», «Монако» вылетел от «Бенфики»

Лига чемпионов. «Бавария» с трудом прошла «Селтик», «Брюгге» выбил «Аталанту», «Монако» вылетел от «Бенфики»

Завершились еще три ответных матча 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» едва не проиграла дома «Селтику». Сравнять счет удалось только на 94-й минуте. По сумме двух встреч дальше идут мюнхенцы.

«Аталанта» во второй раз уступила «Брюгге» и вылетела из турнира.

«Монако» и «Бенфика» сыграли вничью, забив шесть голов на двоих. В 1/8 финала пробились португальцы благодаря победе в первой игре.

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/16 финала. Ответные матчи

Бавария (Германия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Кюн, 63; 1:1 – Дэвис, 90+4.

Первый матч – 1:0.

Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия) – 1:3

Голы: 0:1 – Тальби, 3; 0:2 – Тальби, 27; 0:3 – Хутгла, 45+3; 1:3 – Лукман, 46.

Удаление: Толой, 87 – нет.

Нереализованный пенальти: Лукман, 61 – нет.

Первый матч – 1:2.

Бенфика (Португалия) – Монако (Франция) – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Актюркоглу, 22; 1:1 – Минамино, 32; 1:2 – Бен-Сегир, 51; 2:2 – Павлидис (с пенальти), 76; 2:3 – Иленихена, 81; 3:3 – Кекчю, 84.

Первый матч – 1:0.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Новости по теме
Стали известны 12 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2025
«Бавария» отказалась от защитника «Байера» 1
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:00
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aldo conte
1739921854
Насчет "Монако". Всё стало ясно после первого матча.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 