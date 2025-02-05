Энрике определился с номером в «Зените»

Новички «Зенита» выбрали номера.
«Луис Энрике будет выступать под номером «11». В разное время игровую форму с таким номером носили Дмитрий Баранник, Сергей Веденеев, Александр Кержаков, Радек Ширл, Себастьян Дриусси и Клаудиньо.
Ваня Дркушич сделал выбор в пользу номера «6». Ранее под ним выступали Николай Ларионов, Владимир Долгополов, Сергей Варфоломеев, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия, Бранислав Иванович, Деян Ловрен и Марио Фернандес», – написали петербуржцы.
- Клуб обменял бразильского вингера на Артура и Вендела.
- Энрике впервые сыграл за «Зенит» 27 января.
- Во вторник он провел 65 минут на поле в матче Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (2:2, 4:1 по пенальти).