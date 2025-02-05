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Энрике определился с номером в «Зените»

Новички «Зенита» выбрали номера.

«Луис Энрике будет выступать под номером «11». В разное время игровую форму с таким номером носили Дмитрий Баранник, Сергей Веденеев, Александр Кержаков, Радек Ширл, Себастьян Дриусси и Клаудиньо.

Ваня Дркушич сделал выбор в пользу номера «6». Ранее под ним выступали Николай Ларионов, Владимир Долгополов, Сергей Варфоломеев, Александр Спивак, Николас Ломбертс, Хави Гарсия, Бранислав Иванович, Деян Ловрен и Марио Фернандес», – написали петербуржцы.

  • Клуб обменял бразильского вингера на Артура и Вендела.
  • Энрике впервые сыграл за «Зенит» 27 января.
  • Во вторник он провел 65 минут на поле в матче Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (2:2, 4:1 по пенальти).

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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05.02.2025 20:04
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Комментарии (6)
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FROLL007
1738776118
Номер Кержакова. А слабо его догнать по голам?
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fakeid
1738777598
странно, что освободившийся номер достался не кассьерре, лусиано или даже дельфинарию.
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Спартачище
1738782876
скоро будет ту энрике по аналогии с ту кержакоф уголек побьет рекорды болотного мазилы
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