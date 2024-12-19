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    Статистика топ-6 бомбардиров РПЛ в первой части сезона

    Футбольная платформа РУСТАТ опубликовала сравнительную статистику шести самых результативных футболистов текущего сезона в РПЛ.

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде, забивший 15 мячей, имел 34 момента и нанес 60 ударов по воротам соперника, из которых 31 в створ. Он провел на поле 1531 минуту за 18 туров. Все голы забил с игры.

    У Алексея Батракова («Локомотив») на счету 10 голов (2 с пенальти) в сезоне РПЛ, у Мирлинда Даку («Рубин») – 9 (3), у Максима Глушенкова («Зенит») и Джона Кордобы («Краснодар) – по 8 (0). Также 8 мячей у Эсекьеля Барко из «Спартака», который забил 4 гола с пенальти.

    • По итогам первой части прошлого сезона список бомбардиров возглавлял Матео Кассьерра с 14 забитыми голами.
    • 19-й тур пройдет с 28 февраля по 2 марта.

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    Источник: телеграм-канал РУСТАТ

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    Комментарии (1)
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    1734597375
    Сколько их там, "платформистов-русстатистов"??? Трудятся и трудятся,в ожидании повышения окладов в 2025 году,премий и 13 зряплаты! А вы говорите-"Перспективы развития отечественного футбола"...
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