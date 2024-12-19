Статистика топ-6 бомбардиров РПЛ в первой части сезона

Футбольная платформа РУСТАТ опубликовала сравнительную статистику шести самых результативных футболистов текущего сезона в РПЛ.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде, забивший 15 мячей, имел 34 момента и нанес 60 ударов по воротам соперника, из которых 31 в створ. Он провел на поле 1531 минуту за 18 туров. Все голы забил с игры.

У Алексея Батракова («Локомотив») на счету 10 голов (2 с пенальти) в сезоне РПЛ, у Мирлинда Даку («Рубин») – 9 (3), у Максима Глушенкова («Зенит») и Джона Кордобы («Краснодар) – по 8 (0). Также 8 мячей у Эсекьеля Барко из «Спартака», который забил 4 гола с пенальти.