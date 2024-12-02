Реакция бывшей пресс-атташе «Динамо», встречавшейся с Лещуком, на гол вратаря «Ахмату»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко отреагировала на гол вратаря команды Игоря Лещука в ворота «Ахмата» (1:1) в 17-м туре РПЛ.
«Зря на лавке время теряет, может, пора в нападение?» – написала Лысенко.
- В 2023 году появилась информация, что Лысенко и Лещук встречаются и ради Полины игрок ушел от жены и дочерей. Девушка не отрицала отношения.
- Лысенко покинула «Динамо» в апреле 2023 года, сейчас она работает в медийном «ФК Десять».
- Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
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