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    • Реакция бывшей пресс-атташе «Динамо», встречавшейся с Лещуком, на гол вратаря «Ахмату»

    Реакция бывшей пресс-атташе «Динамо», встречавшейся с Лещуком, на гол вратаря «Ахмату»

    Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко отреагировала на гол вратаря команды Игоря Лещука в ворота «Ахмата» (1:1) в 17-м туре РПЛ.

    «Зря на лавке время теряет, может, пора в нападение?» – написала Лысенко.

    • В 2023 году появилась информация, что Лысенко и Лещук встречаются и ради Полины игрок ушел от жены и дочерей. Девушка не отрицала отношения.
    • Лысенко покинула «Динамо» в апреле 2023 года, сейчас она работает в медийном «ФК Десять».
    • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал Полины Лысенко

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    02.12.2024 21:19
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