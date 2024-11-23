РПЛ. Дубль Голенкова принес «Ростову» волевую победу над ЦСКА (2:1) в Москве

ЦСКА дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в матче 16-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте игры – отличился Келлвен. Счет в матче долгое время не менялся, но в концовке гости переломили ход встрече. Егор Голенков забил голы на 77-й и 89-й минутах.

ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 27 очками. «Ростов» идет 8-м с 20 баллами.

Россия. РПЛ. 16-й тур

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Келлвен, 4; 1:1 – Голенков, 77; 1:2 – Голенков, 89.

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