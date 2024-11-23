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    • РПЛ. Дубль Голенкова принес «Ростову» волевую победу над ЦСКА (2:1) в Москве

    РПЛ. Дубль Голенкова принес «Ростову» волевую победу над ЦСКА (2:1) в Москве

    ЦСКА дома проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в матче 16-го тура чемпионата России.

    Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте игры – отличился Келлвен. Счет в матче долгое время не менялся, но в концовке гости переломили ход встрече. Егор Голенков забил голы на 77-й и 89-й минутах.

    ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 27 очками. «Ростов» идет 8-м с 20 баллами.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Келлвен, 4; 1:1 – Голенков, 77; 1:2 – Голенков, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.11.2024 16:11
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    Комментарии (69)
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    Дубина
    1732372415
    хахах))) Ну ржу ни могу!
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    insider_retro
    1732373008
    Были времена, когда ЦСКА навязывал и завоёвывал, а теперь, чаще, подстраивается и терпит... Отвратительно...
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    andrei-sarap-yandex
    1732373855
    А ГДЕ АКИНФЕЕВ ???? ИГРАЛИ БЕЗ ВРАТАРЯ ?????? вот тебе крыса КРУГОВОЙ
    Ответить
    evgevg13
    1732373967
    В этом весь Ростов. Молодцы! С победой!!!
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1732374939
    Ну вот и кони стали бледными середняками. Гыгыгы
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    alll-333
    1732375572
    Соседи, с победой! Молодцы!!!
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1732378086
    С победой Ростов
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1732378353
    Ростов красавцы
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    Marshall1956
    1732381459
    Играли один тайм,а на второй решили не выходить.Команда чистый середняк и уже 5 поражений,,а еще впереди игры с верхушкой таблицы.Ну и отдельно молодцы кто составлял расписание игр.Играть в Ростове в жару и переться в ноябре в Москву просто гениально
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    БАЗАРА НЕТ
    1732382662
    Дончане с победой
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