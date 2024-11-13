Газзаев – об иностранных специалистах в РПЛ: «Приглашают тех, кого мы вообще не знаем – тренеры они или трубочисты?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что клубам РПЛ стоит больше доверять российским тренерам.
– По поводу тренеров-иностранцев, которых зовут в РПЛ – у вас есть непонимание курса, которым идем?
– Конечно. Считаю, что сегодня приглашать в РПЛ тренеров, которые невостребованы в своих странах, нет никакого смысла. Надо доверить своим тренерам, своим специалистам. Наберитесь терпения, чтобы он дал результат. Не всегда у начинающего свою карьеру молодого тренера все сразу получается.
А приглашают кого? Тех, кого мы вообще не знаем – тренеры они или трубочисты? У нас сегодня нет еврокубков, нет Лиги чемпионов, Лиги Европы. Дайте возможность тренеру проявить себя.
Это же касается и своих молодых игроков. Мне очень интересен вектор развития «Локомотива». Молодые демонстрируют хорошие самоотдачу, эмоции и есть результат. Это очень важно. Это дает свои плоды. Восемь игроков команды входит в состав сборной. Россия огромная страна. Есть хорошие футболисты.
- Сейчас в РПЛ работает 6 иностранных тренеров: чех Марцел Личка («Динамо»), сербы Деян Станкович («Спартак») и Марко Николич (ЦСКА), беларус Виктор Гончаренко («Пари НН»), испнец Франк Артига («Химки»), босниец Владимир Слишкович («Оренбург»).
- 70-летний Газзаев не тренирует с лета 2013 года.
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