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    • Газзаев – об иностранных специалистах в РПЛ: «Приглашают тех, кого мы вообще не знаем – тренеры они или трубочисты?»

    Газзаев – об иностранных специалистах в РПЛ: «Приглашают тех, кого мы вообще не знаем – тренеры они или трубочисты?»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что клубам РПЛ стоит больше доверять российским тренерам.

    – По поводу тренеров-иностранцев, которых зовут в РПЛ – у вас есть непонимание курса, которым идем?

    – Конечно. Считаю, что сегодня приглашать в РПЛ тренеров, которые невостребованы в своих странах, нет никакого смысла. Надо доверить своим тренерам, своим специалистам. Наберитесь терпения, чтобы он дал результат. Не всегда у начинающего свою карьеру молодого тренера все сразу получается.

    А приглашают кого? Тех, кого мы вообще не знаем – тренеры они или трубочисты? У нас сегодня нет еврокубков, нет Лиги чемпионов, Лиги Европы. Дайте возможность тренеру проявить себя.

    Это же касается и своих молодых игроков. Мне очень интересен вектор развития «Локомотива». Молодые демонстрируют хорошие самоотдачу, эмоции и есть результат. Это очень важно. Это дает свои плоды. Восемь игроков команды входит в состав сборной. Россия огромная страна. Есть хорошие футболисты.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии (4)
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    BRO_football
    1731504579
    В нашей ситуации только и приходится, что приглашать неизвестных иностранных специалистов. Авось их талант раскроется и они станут известными. На уже известных надо много денег, да они и сами не захотят приезжать в Россию
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    ivany4
    1731507562
    Приглашение иностранных тренеров, как и игроков, приводит к здоровой конкуренции.
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    Spartak_forv@
    1731507780
    Эта колода «перспективных российских тренеров» уже лет 10-15 между клубами тасуется.По 3 захода в одну команду.Какой им ещё «шанс» нужен?
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    Интерес
    1731510525
    Бесконечные,пусть и ничем не оправданные,трансферы-кровь в жилах структуры для руководства клубов,графа отчётности и пополнение личных карманов.Как своих,так и аффилированных лиц. Это как строительство жилья в нашей стране-ни одна администрация ничего не строит,но все отчитываются квадратными метрами перед президентом,а он благосклонно реагирует на "личные успехи"(или гневно на провалы) мэринов и губеров.
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