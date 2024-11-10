РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1) в Грозном

В матче 15-го тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет в матче. На 2-й минуте отличился Арсен Адамов, арендованный «Ахматом» у «Зенита».

Гости отыгрались и вышли вперед еще до середины первого тайма. Голы забили Густаво Мантуан на 9-й минуте и Матео Кассьерра на 21-й.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию до 8 матчей подряд во всех турнирах. Команда закончила первый круг РПЛ на 2-м месте с 36 очками. Столько же баллов у лидирующего «Краснодара», но «быкам» еще предстоит провести свой матч в 15-м туре.

«Ахмат» находится в зоне вылета на 15-й позиции с 9 очками.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Адамов, 2; 1:1 – Мантуан, 9; 1:2 – Кассьерра, 21.

Удаление: Камилов, 90+5 – нет.

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