РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1) в Грозном

В матче 15-го тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 1:2.
Хозяева открыли счет в матче. На 2-й минуте отличился Арсен Адамов, арендованный «Ахматом» у «Зенита».
Гости отыгрались и вышли вперед еще до середины первого тайма. Голы забили Густаво Мантуан на 9-й минуте и Матео Кассьерра на 21-й.
«Зенит» продлил беспроигрышную серию до 8 матчей подряд во всех турнирах. Команда закончила первый круг РПЛ на 2-м месте с 36 очками. Столько же баллов у лидирующего «Краснодара», но «быкам» еще предстоит провести свой матч в 15-м туре.
«Ахмат» находится в зоне вылета на 15-й позиции с 9 очками.
Россия. РПЛ. 15-й тур
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Адамов, 2; 1:1 – Мантуан, 9; 1:2 – Кассьерра, 21.
Удаление: Камилов, 90+5 – нет.
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