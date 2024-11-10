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    • РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1) в Грозном

    РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1) в Грозном

    В матче 15-го тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 1:2.

    Хозяева открыли счет в матче. На 2-й минуте отличился Арсен Адамов, арендованный «Ахматом» у «Зенита».

    Гости отыгрались и вышли вперед еще до середины первого тайма. Голы забили Густаво Мантуан на 9-й минуте и Матео Кассьерра на 21-й.

    «Зенит» продлил беспроигрышную серию до 8 матчей подряд во всех турнирах. Команда закончила первый круг РПЛ на 2-м месте с 36 очками. Столько же баллов у лидирующего «Краснодара», но «быкам» еще предстоит провести свой матч в 15-м туре.

    «Ахмат» находится в зоне вылета на 15-й позиции с 9 очками.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Адамов, 2; 1:1 – Мантуан, 9; 1:2 – Кассьерра, 21.

    Удаление: Камилов, 90+5 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 19:28
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    Комментарии (65)
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    VPERDIV SPARTAK
    1731259672
    С победой
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    Питерский князь
    1731259830
    Смотрел игру после вчерашнего(д.р.). Короче, сельдерей, есть сельдерей!
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    TIMOTHY
    1731262723
    Зенит на классе
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    TIMOTHY
    1731262731
    С победой Питер
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    Каратель помойников
    1731262842
    Ипать, волевая латиноамериканская победа с сельдереевым послевкусием))))
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    neveldomha
    1731263349
    Так погано играть с последней командой чемпионата... Это просто зажравшиеся ублюдки. Пора Миллеру брать ремень в руки и проводить воспитательную работу. Начиная с тренерского штаба, кончая Клаудиньо. Учить на отмаш, пряжкой.
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    Шустик
    1731265614
    Зенит Велик!!! Тут даже и слова не нужны! Но все равно скажу - срам рылам, позор коровам, Великий Зенит Чемпион!!!!
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    ZENIT-59
    1731266186
    Зенит с трудом победил заслуженно получил 3 очка Поздравляю!
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    WE ARE FOR PETER
    1731266237
    С победой
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    FWSPM
    1731270337
    Волевой отскок он одержал и что то это становится очень часто даже с такими донными командами
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