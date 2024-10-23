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    • Прогноз на точный счет матча «Мальме» – «Олимпиакос», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Мальме» – «Олимпиакос», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    В 3-м туре Лиги Европы на стадионе «Сведбанк Стэдион» «Мальме» примет «Олимпиакос». Обе команды демонстрируют стабильные результаты в своих чемпионатах и в Лиге Европы. Учитывая их текущую форму и показатели, предстоящий матч обещает быть напряженным и интересным, несмотря на отсутствие предыдущих очных встреч.

    Анализ команды «Мальме»

    Под руководством Хенрика Ридстрема «Мальме» показывает уверенные результаты, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей. В последних пяти играх команда забила 6 голов (в среднем 1.20 гола за игру) и пропустила 5 (в среднем 1.00 гола за игру). В последней игре в Лиге Европы «Мальме» обыграл «Карабах» со счетом 2:1, что подчеркивает их способность бороться за результат. Команда отличается стабильностью в атаке, забивая в четырех последних матчах подряд, однако оборона требует внимания, так как «Мальме» пропускает в трех последних играх.

    Последние 5 матчей «Мальме»:

    1. «Вестерос» 1:1 «Мальме» (Аллсвенскан)
    2. «Мальме» 1:1 «Вернаму» (Аллсвенскан)
    3. «Карабах» 1:2 «Мальме» (Лига Европы)
    4. «Мальме» 2:0 «Мьелльбю» (Аллсвенскан)
    5. «Мальме» 0:2 «Рейнджерс» (Лига Европы)

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
    • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
    • Забивает в 4 последних матчах.

    Анализ команды «Олимпиакос»

    «Олимпиакос», под руководством Хосе Луиса Мендилибара, демонстрирует высокую эффективность в атаке и достаточно надежную игру в обороне. В последних пяти матчах команда забила 7 голов (в среднем 1.40 гола за игру) и пропустила 4 (в среднем 0.80 гола за игру). В предыдущем туре Лиги Европы «Олимпиакос» разгромил «Брагу» со счетом 3:0, что говорит о серьезном настрое команды в турнире. Однако «Олимпиакос» также показывает переменные результаты в выездных матчах, что может повлиять на исход встречи.

    Последние 5 матчей «Олимпиакоса»:

    1. «Олимпиакос» 2:2 «Левадиакос» (Суперлига)
    2. «Панатинаикос» 0:0 «Олимпиакос» (Суперлига)
    3. «Олимпиакос» 3:0 «Брага» (Лига Европы)
    4. «Олимпиакос» 2:0 «Атромитос» (Суперлига)
    5. «Лион» 2:0 «Олимпиакос» (Лига Европы)

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    Прогноз и ставки

    «Мальме» обладает неплохими шансами на своем поле, учитывая стабильность в атаке и фактор домашнего стадиона. Однако «Олимпиакос», несмотря на трудности в выездных матчах, имеет более сильный атакующий потенциал и опыт в Лиге Европы. Ожидается, что матч будет равным, с высокой вероятностью голов с обеих сторон.

    1. Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.75). Оба клуба активно играют в атаке, и голы с обеих сторон выглядят вероятным сценарием.
    2. Умеренная ставка: Ничья (3.30). Учитывая равные шансы и форму обеих команд, ничейный результат возможен.
    3. Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 (6.50). Обе команды будут стараться не допустить поражения, что может привести к ничейному исходу с обменом голами.

    Рекомендация: Ничья с точным счетом 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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