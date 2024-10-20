Тошич раскрыл планы после окончания карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил, чем будет заниматься в будущем.

– У тебя была славная карьера. Ты являешься чемпионом Сербии, Англии, России и Казахстана. Ты выиграл огромное количество трофеев как игрок. Чем планируешь заниматься дальше?

– Я буду получать лицензию. Уже подал документы и в конце года начну обучение в школе тренеров. Тренерская работа мне очень интересна. Так что буду трудиться и работать. Да, я хочу стать главным тренером, и было бы здорово однажды вернуться в ЦСКА. Но давайте идти шаг за шагом.