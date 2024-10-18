В субботу, 19 октября, в 15-м туре Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Нефтехимик». Матч пройдет в Новороссийске, начало – в 17:00 (мск).
«Черноморец»
Команда Олега Василенко располагается на 5-м месте в Первой лиге, набрав 23 очка. «Черноморец» добыл 7 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 21:17.
Последние результаты «Черноморца» в Первой лиге:
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12.10.24 «Уфа» – «Черноморец» – 0:3;
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06.10.24 «Алания» – «Черноморец» – 2:0;
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29.09.24 «Черноморец» – «Сокол» – 3:0.
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» набрал 20 очков и занимает 7-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 12:13.
Предыдущие результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:
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12.10.24 «Нефтехимик» – «Шинник» – 1:0;
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06.10.24 «Балтика» – «Нефтехимик» – 0:0;
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29.09.24 «Нефтехимик» – «Родина» – 2:1.
Очные встречи в Первой лиге
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26.11.23 «Черноморец» – «Нефтехимик» – 0:1;
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06.08.23 «Нефтехимик» – «Черноморец» – 1:1;
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25.08.04 «Нефтехимик» – «Черноморец» – 0:0;
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06.05.04 «Черноморец» – «Нефтехимик» – 3:1;
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09.08.02 «Нефтехимик» – «Черноморец» – 1:1.
Прогноз на матч «Черноморец» – «Нефтехимик»
«Черноморец» хорош в атаке, но гости сдержат атаки фаворита. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.62.