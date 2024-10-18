В субботу, 19 октября, в 15-м туре Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Нефтехимик». Матч пройдет в Новороссийске, начало – в 17:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Олега Василенко располагается на 5-м месте в Первой лиге, набрав 23 очка. «Черноморец» добыл 7 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 21:17.

Последние результаты «Черноморца» в Первой лиге:

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 20 очков и занимает 7-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 12:13.

Предыдущие результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч «Черноморец» – «Нефтехимик»

«Черноморец» хорош в атаке, но гости сдержат атаки фаворита. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.62.