19 октября 2024 года на стадионе «Портман Роуд» пройдет матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Эвертоном». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и нуждаются в очках, чтобы выбраться из зоны вылета.

«Ипсвич» занимает 17-е место с 4 очками после 7 туров. Команда находится в сложной ситуации и не может победить уже в 7 матчах подряд. Лучший бомбардир – Лиэм Делап, забивший 4 гола в 8 матчах. «Ипсвич» регулярно забивает в последних играх, но также часто допускает ошибки в обороне, что приводит к пропущенным мячам. В последних 5 матчах команда забила 5 голов, но и пропустила 8.

Последние матчи «Ипсвича»:

«Эвертон»

«Эвертон» находится на 16-м месте с 5 очками после 7 туров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, однако продолжает демонстрировать нестабильность, особенно в играх на выезде. Лучший бомбардир – Дуайт Макнил, забивший 4 гола в 9 играх. В последних 5 матчах «Эвертон» забил 6 голов и пропустил столько же, показывая сбалансированную, но далеко не идеальную игру в обороне и атаке.

Последние матчи «Эвертона»:

Личные встречи

Исторически в противостоянии между «Ипсвичем» и «Эвертоном» наблюдается равенство, однако последние матчи были в далеком прошлом. В текущем сезоне оба коллектива показывают слабую форму, что может повлиять на исход матча. «Ипсвич» будет стремиться использовать домашнее преимущество, но нестабильная оборона может сыграть против них.

Последние встречи:

«Эвертон» 1:2 «Ипсвич» (2002)

«Ипсвич» 0:0 «Эвертон» (2001)

«Ипсвич» 2:0 «Эвертон» (2001)

Статистика

«Ипсвич»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

«Эвертон»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ипсвич» – «Эвертон»

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, матч может оказаться напряженным и результативным. Обе команды часто допускают ошибки в обороне, поэтому вероятность того, что оба коллектива забьют, достаточно велика. «Эвертон» выглядит более сбалансированным и может воспользоваться слабостями «Ипсвича», чтобы взять очки на выезде.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.30

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с результатом 1:1.

Рекомендация: 1:1 за 6.50.