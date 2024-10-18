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    • Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Эвертон», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Эвертон», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Портман Роуд» пройдет матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Эвертоном». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и нуждаются в очках, чтобы выбраться из зоны вылета.

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» занимает 17-е место с 4 очками после 7 туров. Команда находится в сложной ситуации и не может победить уже в 7 матчах подряд. Лучший бомбардир – Лиэм Делап, забивший 4 гола в 8 матчах. «Ипсвич» регулярно забивает в последних играх, но также часто допускает ошибки в обороне, что приводит к пропущенным мячам. В последних 5 матчах команда забила 5 голов, но и пропустила 8.

    Последние матчи «Ипсвича»:

    «Эвертон»

    «Эвертон» находится на 16-м месте с 5 очками после 7 туров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, однако продолжает демонстрировать нестабильность, особенно в играх на выезде. Лучший бомбардир – Дуайт Макнил, забивший 4 гола в 9 играх. В последних 5 матчах «Эвертон» забил 6 голов и пропустил столько же, показывая сбалансированную, но далеко не идеальную игру в обороне и атаке.

    Последние матчи «Эвертона»:

    Личные встречи

    Исторически в противостоянии между «Ипсвичем» и «Эвертоном» наблюдается равенство, однако последние матчи были в далеком прошлом. В текущем сезоне оба коллектива показывают слабую форму, что может повлиять на исход матча. «Ипсвич» будет стремиться использовать домашнее преимущество, но нестабильная оборона может сыграть против них.

    Последние встречи:

    • «Эвертон» 1:2 «Ипсвич» (2002)
    • «Ипсвич» 0:0 «Эвертон» (2001)
    • «Ипсвич» 2:0 «Эвертон» (2001)

    Статистика

    «Ипсвич»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Эвертон»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Ипсвич» – «Эвертон»

    Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, матч может оказаться напряженным и результативным. Обе команды часто допускают ошибки в обороне, поэтому вероятность того, что оба коллектива забьют, достаточно велика. «Эвертон» выглядит более сбалансированным и может воспользоваться слабостями «Ипсвича», чтобы взять очки на выезде.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.30
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с результатом 1:1.

    Рекомендация: 1:1 за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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