19 октября 2024 года на стадионе «Портман Роуд» пройдет матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Эвертоном». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и нуждаются в очках, чтобы выбраться из зоны вылета.
«Ипсвич»
«Ипсвич» занимает 17-е место с 4 очками после 7 туров. Команда находится в сложной ситуации и не может победить уже в 7 матчах подряд. Лучший бомбардир – Лиэм Делап, забивший 4 гола в 8 матчах. «Ипсвич» регулярно забивает в последних играх, но также часто допускает ошибки в обороне, что приводит к пропущенным мячам. В последних 5 матчах команда забила 5 голов, но и пропустила 8.
Последние матчи «Ипсвича»:
- «Вест Хэм» 4:1 «Ипсвич»
- «Ипсвич» 2:2 «Астон Вилла»
- «Саутгемптон» 1:1 «Ипсвич»
- «Брайтон» 0:0 «Ипсвич»
- «Ипсвич» 1:1 «Фулхэм»
«Эвертон»
«Эвертон» находится на 16-м месте с 5 очками после 7 туров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, однако продолжает демонстрировать нестабильность, особенно в играх на выезде. Лучший бомбардир – Дуайт Макнил, забивший 4 гола в 9 играх. В последних 5 матчах «Эвертон» забил 6 голов и пропустил столько же, показывая сбалансированную, но далеко не идеальную игру в обороне и атаке.
Последние матчи «Эвертона»:
- «Эвертон» 0:0 «Ньюкасл»
- «Эвертон» 2:1 «Кристал Пэлас»
- «Лестер» 1:1 «Эвертон»
- «Эвертон» 1:1 «Саутгемптон» (5:6 по пенальти)
- «Астон Вилла» 3:2 «Эвертон»
Личные встречи
Исторически в противостоянии между «Ипсвичем» и «Эвертоном» наблюдается равенство, однако последние матчи были в далеком прошлом. В текущем сезоне оба коллектива показывают слабую форму, что может повлиять на исход матча. «Ипсвич» будет стремиться использовать домашнее преимущество, но нестабильная оборона может сыграть против них.
Последние встречи:
- «Эвертон» 1:2 «Ипсвич» (2002)
- «Ипсвич» 0:0 «Эвертон» (2001)
- «Ипсвич» 2:0 «Эвертон» (2001)
Статистика
«Ипсвич»
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
«Эвертон»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Ипсвич» – «Эвертон»
Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, матч может оказаться напряженным и результативным. Обе команды часто допускают ошибки в обороне, поэтому вероятность того, что оба коллектива забьют, достаточно велика. «Эвертон» выглядит более сбалансированным и может воспользоваться слабостями «Ипсвича», чтобы взять очки на выезде.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.30
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с результатом 1:1.
Рекомендация: 1:1 за 6.50.