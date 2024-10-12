Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Титов высказался о российских и иностранных тренерах в РПЛ

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов выразил надежду, что в РПЛ вернется тенденция на то, чтобы работали российские тренеры.

    «Найти середину очень сложно. Всегда на первом месте должен быть результат.

    Взять того же Игнашевича, который играл долго и начал свою тренерскую карьеру в 42 года, и мне его «Балтика» очень нравилась, задачи не выполнил, но зато они играли в финале Кубка. Команда была узнаваема, мне очень нравилась.

    С Юраном я работал, он уже тренер, я как футболист. Интересные тренировки, как я люблю, много игровых упражнений. Все задачи, которые ставились перед ним, я помню, что он тоже выполнял.

    Но чтобы возглавить большую команду, нужно доверие от больших боссов, от начальников клубов, которые решают задачи. Но там, видимо, идет такой посыл, что лучше взять иностранца.

    Почему? Не знаю. Но надеюсь, тенденция на то, чтобы работали российские специалисты, все-таки вернется», – считает Титов.

    Новости по теме
    Аршавин дал прогноз на выступление «Локомотива» в этом сезоне 1
    Глушенков оценил возможность перехода в клуб уровня «Барселоны» 4
    Аршавин задал неудобный вопрос Слишковичу 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1728720406
    Во всём виноваты Лжедмитрий Первый и бомбардирский капитан Пётр Алексеевич Романов.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 