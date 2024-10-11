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    • Лига наций. Украина обыграла Грузию, победа Германии, Нидерланды вдесятером ушли от поражения

    Лига наций. Украина обыграла Грузию, победа Германии, Нидерланды вдесятером ушли от поражения

    Завершились еще несколько матчей 3-го тура Лиги наций.

    Германия благодаря дублю Дениза Ундава одержала гостевую победу над Боснией и Герцеговиной – 2:1.

    Нидерланды едва не проиграли Венгрии – ничья 1:1. Команда Рональда Кумана ушла от поражения в меньшинстве.

    Украина оказалась сильнее Грузии – 1:0. Единственный гол в активе Михаила Мудрика.

    Лига наций. Групповой этап. 3-й тур

    Босния и Герцеговина – Германия – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ундав, 30; 0:2 – Ундав, 36; 1:2 – Джеко, 71.

    Венгрия – Нидерланды – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Салаи, 32; 1:1 – Дюмфрис, 83.

    Удаление: ван Дейк, 79 – нет.

    Украина – Грузия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Мудрик, 35.

    Результаты Лиги наций

    Таблицы Лиги наций

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.10.2024 23:50
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