Лига наций. Украина обыграла Грузию, победа Германии, Нидерланды вдесятером ушли от поражения

Завершились еще несколько матчей 3-го тура Лиги наций.
Германия благодаря дублю Дениза Ундава одержала гостевую победу над Боснией и Герцеговиной – 2:1.
Нидерланды едва не проиграли Венгрии – ничья 1:1. Команда Рональда Кумана ушла от поражения в меньшинстве.
Украина оказалась сильнее Грузии – 1:0. Единственный гол в активе Михаила Мудрика.
Лига наций. Групповой этап. 3-й тур
Босния и Герцеговина – Германия – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Ундав, 30; 0:2 – Ундав, 36; 1:2 – Джеко, 71.
Венгрия – Нидерланды – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Салаи, 32; 1:1 – Дюмфрис, 83.
Удаление: ван Дейк, 79 – нет.
Украина – Грузия – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Мудрик, 35.