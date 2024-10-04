В 13-м туре Первой Лиги встретятся «Урал» и «Торпедо». Матч пройдет 5 октября 2024 года в 16:00 по московскому времени.
«Урал»
Команда занимает 3-е место в турнирной таблице с 21 очком после 12 игр. На счету «Урала» 6 побед, 3 ничьи и 3 поражения, разница мячей – 17:11. Последние результаты:
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29.09.2024, «Енисей» – «Урал» 3:0;
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25.09.2024, «Урал» – «СКА-Хабаровск» 1:0;
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21.09.2024, «КАМАЗ» – «Урал» 0:2.
«Торпедо»
«Торпедо» находится на 2-й строчке с 22 очками. Команда не проигрывает в этом сезоне, одержала 5 побед и 7 раз сыграла вничью. Разница мячей – 19:11. Последние результаты:
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25.09.2024, «КАМАЗ» – «Торпедо» 1:2;
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21.09.2024, «Шинник» – «Торпедо» 1:1.
Очные встречи
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11.03.2023, «Торпедо» – «Урал» 0:1;
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26.11.2022, «Торпедо» – «Урал» 1:2;
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28.09.2022, «Урал» – «Торпедо» 1:0.
Прогноз на матч
В игре встретятся одни из лидеров Первой лиги. Предположим, команды сыграют в оборонительный футбол, а будет забивать только один из коллективов (1.75).