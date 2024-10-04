В 13-м туре Первой Лиги встретятся «Урал» и «Торпедо». Матч пройдет 5 октября 2024 года в 16:00 по московскому времени.

«Урал»

Команда занимает 3-е место в турнирной таблице с 21 очком после 12 игр. На счету «Урала» 6 побед, 3 ничьи и 3 поражения, разница мячей – 17:11. Последние результаты:

«Торпедо»

«Торпедо» находится на 2-й строчке с 22 очками. Команда не проигрывает в этом сезоне, одержала 5 побед и 7 раз сыграла вничью. Разница мячей – 19:11. Последние результаты:

Очные встречи

Прогноз на матч

В игре встретятся одни из лидеров Первой лиги. Предположим, команды сыграют в оборонительный футбол, а будет забивать только один из коллективов (1.75).