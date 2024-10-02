Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» примет на своем стадионе «Айброкс» французский «Лион». Обе команды начали турнир с побед и будут бороться за лидерство в своей группе. Шотландский клуб обыграл «Мальме» на выезде со счетом 2:0, а «Лион» уверенно разобрался с «Олимпиакосом» дома (2:0). Ожидается равная и напряженная игра, так как оба коллектива показывают атакующий футбол и имеют свои сильные стороны в обороне.

Анализ команды «Рейнджерс»

Под руководством Филиппа Клемана «Рейнджерс» демонстрирует хорошую форму, особенно в последних матчах. После неудачи против «Селтика» (0:3) команда нашла свою игру, победив в четырех матчах подряд, включая успешное выступление в Лиге Европы против «Мальме». Стоит отметить, что «Рейнджерс» стал более организованным в обороне, что подтверждается сухими матчами в последних встречах. В атаке команда также выглядит стабильно и уверенно, забивая в 4 последних играх.

Последние 5 матчей:

Рейнджерс 1:0 Хиберниан (Премьершип)

Мальме 0:2 Рейнджерс (Лига Европы)

Рейнджерс 3:0 Данди (Кубок лиги)

Данди Юнайтед 0:1 Рейнджерс (Премьершип)

Селтик 3:0 Рейнджерс (Премьершип)

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Побеждает в 4 последних матчах подряд.

Не пропускает в 4 последних играх.

Домашний стадион «Айброкс» всегда был сильной стороной «Рейнджерс», и команда, как правило, играет более агрессивно перед своими болельщиками. Это делает их опасными соперниками для любого клуба.

Анализ команды «Лион»

Французский «Лион» под руководством Пьера Сажа постепенно набирает форму после череды неудачных игр в Лиге 1. Последние матчи показали, что команда стала более стабильной, хотя все еще испытывает проблемы в обороне, пропуская в ключевых моментах. Тем не менее, «Лион» всегда выделялся своей атакующей игрой и высокой результативностью. В последних 5 матчах команда забила 10 голов, что говорит о высоком уровне организации атакующих действий.

Последние 5 матчей:

Тулуза 1:2 Лион (Лига 1)

Лион 2:0 Олимпиакос (Лига Европы)

Лион 2:3 Марсель (Лига 1)

Ланс 0:0 Лион (Лига 1)

Лион 4:3 Страсбур (Лига 1)

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Забивает в среднем 2.00 гола за игру.

Забивает в 3 последних матчах.

Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

«Лион» будет стремиться доминировать в центре поля, используя свою техничность и скорость. Команда имеет сильную линию атаки и опасна на контратаках, особенно против команд, которые играют высоким прессингом.

Тактический разбор

«Рейнджерс» постарается играть первым номером на своем поле, но «Лион» также предпочитает держать мяч и контролировать ход игры. Шотландская команда должна быть готова к активным действиям на флангах и быстрому переходу французов из обороны в атаку. Ключевым фактором станет состояние защитных линий обеих команд. «Рейнджерс» будет опираться на свою улучшившуюся оборону, в то время как «Лион» постарается использовать свои атакующие навыки.

Личные встречи

В предыдущих встречах между этими командами наблюдается относительно равная борьба, но стоит отметить, что «Лион» чаще добивался успеха на выезде. В последней очной встрече в Лиге Европы в 2021 году «Лион» одержал победу со счетом 2:0 на выезде.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Рейнджерс»: 2.50

Ничья: 3.30

Победа «Лиона»: 2.60

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – коэффициент 1.70. Обе команды имеют сильные атаки, и можно ожидать голов с обеих сторон.

Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90. Оба клуба показывают результативную игру в последних матчах.

Более рискованная ставка: Победа «Рейнджерс» с точным счетом 2:1 – коэффициент 8.00. «Рейнджерс» хорошо выступает на своем поле и постарается использовать домашнее преимущество.

Рекомендация: Точный счет 2:1 в пользу «Рейнджерс» за коэффициент 8.00.