ЦСКА объявил о подписании Пьянича, игрок проехал на коне по «ВЭБ Арене»

Полузащитник Миралем Пьянич стал игроком ЦСКА. Он подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

В честь подписания соглашения босниец проехал на белом коне на «ВЭБ Арене».

Пьянич будет выступать за ЦСКА под номером 15.