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  • ЦСКА объявил о подписании Пьянича, игрок проехал на коне по «ВЭБ Арене»

ЦСКА объявил о подписании Пьянича, игрок проехал на коне по «ВЭБ Арене»

26 сентября 2024, 16:24
15

Полузащитник Миралем Пьянич стал игроком ЦСКА. Он подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

В честь подписания соглашения босниец проехал на белом коне на «ВЭБ Арене».

Пьянич будет выступать за ЦСКА под номером 15.

  • Босниец перешел в российский клуб на правах свободного агента.
  • Сообщалось, что базовый оклад футболиста в ЦСКА составит примерно 1 миллион евро в год, не считая бонусов.
  • 34-летний Пьянич в прошлом сезоне играл за эмиратскую «Шарджу», провел 34 матча, голов не забил, отдал 11 передач. Ранее он также выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювенутс», «Барселону» и «Бешикташ».

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
Комментарии (15)
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BRO_football
1727357901
Ждём извинений на коленях перед всей сборной России!
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Semenycch
1727360519
Гениальный трансферный ход с этим полузащитником или последняя степень идиотизма? Болельщики ЦСКА, какого Ваше мнение?
Ответить
Spartak_forv@
1727360849
Видео с его презентацией-чистый кайф)Респект пиар-отделу клуба)
Ответить
Хулиганин
1727361624
Предпенсионная мразь. За бабки что хочешь скажет. И на коня и под него залезет. Шакири с Джакой купите еще.
Ответить
shurik45
1727366788
Сомнительный трансфер , ну если только для молодежи будет чему научиться .
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Ghork
1727369513
В любом случае удачи!!!
Ответить
Из Твери Леха
1727374045
На ишака надо было.
Ответить
Oldtrafford83
1727411807
Великая Русская душа всегда даёт вторые шансы))
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