ЦСКА объявил о подписании Пьянича, игрок проехал на коне по «ВЭБ Арене»

Полузащитник Миралем Пьянич стал игроком ЦСКА. Он подписал с клубом контракт по схеме «1+1».
В честь подписания соглашения босниец проехал на белом коне на «ВЭБ Арене».
Пьянич будет выступать за ЦСКА под номером 15.
- Босниец перешел в российский клуб на правах свободного агента.
- Сообщалось, что базовый оклад футболиста в ЦСКА составит примерно 1 миллион евро в год, не считая бонусов.
- 34-летний Пьянич в прошлом сезоне играл за эмиратскую «Шарджу», провел 34 матча, голов не забил, отдал 11 передач. Ранее он также выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювенутс», «Барселону» и «Бешикташ».
Источник: официальный сайт ЦСКА