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    • «Тоттенхэм» – «Карабах»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября

    «Тоттенхэм» – «Карабах»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября

    В первом туре Лиги Европы «Тоттенхэм» примет азербайджанский «Карабах» на домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обе команды находятся в хорошей форме, показывая отличные результаты в своих национальных чемпионатах. Для лондонского клуба это хорошая возможность начать турнир с победы на родной арене. «Карабах», несмотря на статус андердога, не собирается сдаваться без борьбы, и готов дать бой английскому гранд-клубу.

    Анализ команды «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» под руководством Анге Постекоглу демонстрирует стабильную форму, регулярно забивая и показывая сильную игру в атаке. Команда забивает в среднем 2 гола за игру, при этом пропуская относительно немного – 1 гол за матч. За последние 5 матчей «Тоттенхэм» набрал 10 голов, при этом команда продолжает уверенно выступать на своем поле, где они чувствуют себя особенно комфортно.

    Последние 5 матчей:

    • Тоттенхэм 3:1 Брентфорд

    • Ковентри 1:2 Тоттенхэм

    • Тоттенхэм 0:1 Арсенал

    • Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм

    • Тоттенхэм 4:0 Эвертон

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Забивает в среднем 2.00 гола за игру.

    • Забивает в 12 из 14 последних матчей.

    Анализ команды «Карабах»

    «Карабах» под руководством Гурбана Гурбанова также находится в отличной форме, особенно в атаке. Команда забила 9 голов в последних 5 играх и победила в трех последних матчах подряд. Однако несмотря на успешные результаты, «Карабах» демонстрирует некоторую уязвимость в обороне, пропуская голы в 6 из 8 последних матчей. Против «Тоттенхэма» на выезде им придется уделить больше внимания защите, чтобы удержать давление лондонского клуба.

    Последние 5 матчей:

    • Карабах 4:0 Нефтчи

    • Карабах 2:1 Сабаил

    • Зиря 1:3 Карабах

    • Карабах 0:2 Динамо Загреб

    • Карабах 0:1 Туран

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

    • Побеждает в 3 последних матчах.

    Тактический разбор

    «Тоттенхэм» будет стараться использовать преимущество домашнего поля и свою атакующую мощь, чтобы доминировать в матче с самого начала. Несмотря на то, что «Карабах» находится в хорошей форме, в выездных матчах против топ-клубов Европы они испытывают трудности, особенно в обороне. Команда Гурбана Гурбанова может попытаться сыграть на контратаках, но их шансы остановить мощную атаку «Тоттенхэма» выглядят не слишком высокими.

    Личные встречи

    • 26 ноября 2015 года: Карабах 0:1 Тоттенхэм

    • 17 сентября 2015 года: Тоттенхэм 3:1 Карабах

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Тоттенхэма»: 1.40

    • Ничья: 4.75

    • Победа «Карабаха»: 7.00

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Победа «Тоттенхэма» (1.40). Лондонский клуб выглядит фаворитом, особенно учитывая их домашнюю форму.

    • Умеренная ставка: Обе команды забьют – да (2.00). Учитывая атакующие способности обеих команд, велика вероятность, что обе стороны смогут отличиться.

    • Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.85). Учитывая атакующую мощь «Тоттенхэма» и уязвимость «Карабаха» в защите, можно ожидать результативную игру.

    Рекомендация: Победа «Тоттенхэма» за коэффициент 1.40.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 12:33
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