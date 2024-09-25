В первом туре Лиги Европы «Тоттенхэм» примет азербайджанский «Карабах» на домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обе команды находятся в хорошей форме, показывая отличные результаты в своих национальных чемпионатах. Для лондонского клуба это хорошая возможность начать турнир с победы на родной арене. «Карабах», несмотря на статус андердога, не собирается сдаваться без борьбы, и готов дать бой английскому гранд-клубу.

Анализ команды «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» под руководством Анге Постекоглу демонстрирует стабильную форму, регулярно забивая и показывая сильную игру в атаке. Команда забивает в среднем 2 гола за игру, при этом пропуская относительно немного – 1 гол за матч. За последние 5 матчей «Тоттенхэм» набрал 10 голов, при этом команда продолжает уверенно выступать на своем поле, где они чувствуют себя особенно комфортно.

Последние 5 матчей:

Тоттенхэм 3:1 Брентфорд

Ковентри 1:2 Тоттенхэм

Тоттенхэм 0:1 Арсенал

Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм

Тоттенхэм 4:0 Эвертон

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Забивает в среднем 2.00 гола за игру.

Забивает в 12 из 14 последних матчей.

Анализ команды «Карабах»

«Карабах» под руководством Гурбана Гурбанова также находится в отличной форме, особенно в атаке. Команда забила 9 голов в последних 5 играх и победила в трех последних матчах подряд. Однако несмотря на успешные результаты, «Карабах» демонстрирует некоторую уязвимость в обороне, пропуская голы в 6 из 8 последних матчей. Против «Тоттенхэма» на выезде им придется уделить больше внимания защите, чтобы удержать давление лондонского клуба.

Последние 5 матчей:

Карабах 4:0 Нефтчи

Карабах 2:1 Сабаил

Зиря 1:3 Карабах

Карабах 0:2 Динамо Загреб

Карабах 0:1 Туран

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

Побеждает в 3 последних матчах.

Тактический разбор

«Тоттенхэм» будет стараться использовать преимущество домашнего поля и свою атакующую мощь, чтобы доминировать в матче с самого начала. Несмотря на то, что «Карабах» находится в хорошей форме, в выездных матчах против топ-клубов Европы они испытывают трудности, особенно в обороне. Команда Гурбана Гурбанова может попытаться сыграть на контратаках, но их шансы остановить мощную атаку «Тоттенхэма» выглядят не слишком высокими.

Личные встречи

26 ноября 2015 года: Карабах 0:1 Тоттенхэм

17 сентября 2015 года: Тоттенхэм 3:1 Карабах

Коэффициенты букмекера:

Победа «Тоттенхэма»: 1.40

Ничья: 4.75

Победа «Карабаха»: 7.00

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Победа «Тоттенхэма» (1.40). Лондонский клуб выглядит фаворитом, особенно учитывая их домашнюю форму.

Умеренная ставка : Обе команды забьют – да (2.00). Учитывая атакующие способности обеих команд, велика вероятность, что обе стороны смогут отличиться.

Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.85). Учитывая атакующую мощь «Тоттенхэма» и уязвимость «Карабаха» в защите, можно ожидать результативную игру.

Рекомендация: Победа «Тоттенхэма» за коэффициент 1.40.