В первом туре Лиги Европы «Тоттенхэм» примет азербайджанский «Карабах» на домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обе команды находятся в хорошей форме, показывая отличные результаты в своих национальных чемпионатах. Для лондонского клуба это хорошая возможность начать турнир с победы на родной арене. «Карабах», несмотря на статус андердога, не собирается сдаваться без борьбы, и готов дать бой английскому гранд-клубу.
Анализ команды «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» под руководством Анге Постекоглу демонстрирует стабильную форму, регулярно забивая и показывая сильную игру в атаке. Команда забивает в среднем 2 гола за игру, при этом пропуская относительно немного – 1 гол за матч. За последние 5 матчей «Тоттенхэм» набрал 10 голов, при этом команда продолжает уверенно выступать на своем поле, где они чувствуют себя особенно комфортно.
Последние 5 матчей:
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Тоттенхэм 3:1 Брентфорд
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Ковентри 1:2 Тоттенхэм
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Тоттенхэм 0:1 Арсенал
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Ньюкасл 2:1 Тоттенхэм
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Тоттенхэм 4:0 Эвертон
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
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Забивает в среднем 2.00 гола за игру.
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Забивает в 12 из 14 последних матчей.
Анализ команды «Карабах»
«Карабах» под руководством Гурбана Гурбанова также находится в отличной форме, особенно в атаке. Команда забила 9 голов в последних 5 играх и победила в трех последних матчах подряд. Однако несмотря на успешные результаты, «Карабах» демонстрирует некоторую уязвимость в обороне, пропуская голы в 6 из 8 последних матчей. Против «Тоттенхэма» на выезде им придется уделить больше внимания защите, чтобы удержать давление лондонского клуба.
Последние 5 матчей:
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Карабах 4:0 Нефтчи
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Карабах 2:1 Сабаил
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Зиря 1:3 Карабах
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Карабах 0:2 Динамо Загреб
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Карабах 0:1 Туран
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.80 гола за игру.
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Побеждает в 3 последних матчах.
Тактический разбор
«Тоттенхэм» будет стараться использовать преимущество домашнего поля и свою атакующую мощь, чтобы доминировать в матче с самого начала. Несмотря на то, что «Карабах» находится в хорошей форме, в выездных матчах против топ-клубов Европы они испытывают трудности, особенно в обороне. Команда Гурбана Гурбанова может попытаться сыграть на контратаках, но их шансы остановить мощную атаку «Тоттенхэма» выглядят не слишком высокими.
Личные встречи
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26 ноября 2015 года: Карабах 0:1 Тоттенхэм
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17 сентября 2015 года: Тоттенхэм 3:1 Карабах
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Тоттенхэма»: 1.40
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Ничья: 4.75
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Победа «Карабаха»: 7.00
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Победа «Тоттенхэма» (1.40). Лондонский клуб выглядит фаворитом, особенно учитывая их домашнюю форму.
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Умеренная ставка: Обе команды забьют – да (2.00). Учитывая атакующие способности обеих команд, велика вероятность, что обе стороны смогут отличиться.
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Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.85). Учитывая атакующую мощь «Тоттенхэма» и уязвимость «Карабаха» в защите, можно ожидать результативную игру.
Рекомендация: Победа «Тоттенхэма» за коэффициент 1.40.