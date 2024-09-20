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    • «Александрия» – «Левый берег»: прогноз на матч 7-го тура чемпионата Украины – 21 сентября

    «Александрия» – «Левый берег»: прогноз на матч 7-го тура чемпионата Украины – 21 сентября

    В 7-м туре Премьер-лиги Украины «Александрия» принимает на своем поле команду «Левый берег». «Александрия» уверенно идет на 3-й позиции с 13 очками после 5 туров, в то время как «Левый берег» занимает 10-е место с 6 очками. Обе команды нуждаются в очках, но фаворитом встречи выглядит «Александрия» благодаря своей стабильной игре в последних турах.

    Анализ команды «Александрия»

    «Александрия» под руководством Руслана Ротаня демонстрирует отличные результаты в текущем сезоне. Команда не проигрывает уже 10 матчей подряд в Премьер-лиге, а в последних 5 играх забила 9 голов. Ключевым игроком атаки является Кирилл Ковалец, который забил 3 гола в 5 матчах. Впрочем, несмотря на сильную атаку, оборона команды все еще допускает ошибки, что видно по 6 пропущенным голам в последних 5 матчах.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

    • Не проигрывает в 10 последних матчах.

    Анализ команды «Левый берег»

    «Левый берег» под руководством Виталия Первака в текущем сезоне показывает не самые стабильные результаты. Команда находится на 10-й строчке таблицы с 6 очками после 6 туров. В последних 5 матчах «Левый берег» забил 5 голов, но также пропустил 4. Важной проблемой остается нестабильность в атаке – лучший бомбардир команды Андрей Якимив забил всего 1 гол в 5 матчах. Оборона команды действует относительно уверенно, пропуская в среднем по 0.80 гола за игру.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Пропускает в 3 последних матчах.

    Тактический разбор

    «Александрия» имеет преимущество благодаря более стабильной атаке и хорошей форме, особенно играя на своем стадионе. «Левый берег» старается играть от обороны, что иногда приносит плоды, но в этом матче команде придется выдержать серьезное давление. Вероятно, что «Александрия» будет контролировать ход игры и создавать больше моментов для взятия ворот.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Александрии»: 1.70

    • Ничья: 3.40

    • Победа «Левого берега»: 4.50

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Победа «Александрии» (1.70). Команда показывает стабильные результаты, особенно на домашнем поле, и явно сильнее соперника.

    • Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.00). Ожидается открытая игра с множеством моментов, учитывая проблемы обеих команд в обороне.

    • Более рискованная ставка: «Александрия» выиграет с разницей в 2 и более голов (2.75). Учитывая текущую форму «Александрии», они могут одержать уверенную победу.

    Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 1.70.

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    «Александрия» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 16:59
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