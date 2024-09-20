Матч 10-го тура Второй лиги А между «Текстильщиком» и «Велесом» пройдeт на стадионе «Текстильщик». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы: «Текстильщик» занимает 7-е место с 10 очками, а «Велес» на 4-й строчке с 12 очками. Ожидается напряжeнная борьба, особенно учитывая сложную форму обеих команд.
Анализ команды «Текстильщик»
Под руководством Дмитрия Кириченко «Текстильщик» демонстрирует неплохие результаты на домашнем стадионе, не проигрывая в 12 из 13 последних матчей дома. Однако на протяжении последних игр команда забивает не очень много – всего 5 голов в последних 5 матчах. В обороне у команды также наблюдаются проблемы: 6 пропущенных голов в последних 5 играх.
Последние 5 матчей:
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«Текстильщик» 3:0 «Сибирь»
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«Авангард Курск» 1:1 «Текстильщик»
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«Текстильщик» 1:1 «Спартак Кострома» (Кубок)
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«Текстильщик» 0:2 «Ленинградец»
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«Спартак Кострома» 2:0 «Текстильщик»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
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Забивает в 3 последних матчах.
Анализ команды «Велес»
Команда под руководством Кирилла Альшевского проходит через сложный период, не выигрывая на протяжении 5 матчей подряд. В последних 5 играх «Велес» забил всего 2 гола, что говорит о проблемах с атакой. Оборона также не демонстрирует надeжности – 8 пропущенных голов за последние 5 матчей. Команда нуждается в изменениях, чтобы переломить негативную серию.
Последние 5 матчей:
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«Велес» 1:3 «Челябинск»
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«Велес» 1:1 «Волгарь»
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«Сибирь» 1:0 «Велес»
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«Амкал» 2:0 «Велес» (Кубок)
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
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Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
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Пропускает в 10 последних матчах.
Тактический разбор
Обе команды испытывают трудности, особенно в атаке. Однако «Текстильщик» имеет преимущество в домашних играх и будет стремиться использовать это преимущество. «Велес» же показывает слабую игру в защите, что даeт хозяевам шанс на успех. Впрочем, низкая результативность обеих команд может привести к игре с малым количеством голов.
Личные встречи
В последней встрече, состоявшейся 28 июля 2024 года, «Велес» одержал убедительную победу со счeтом 5:1. Однако в домашних матчах «Текстильщик» традиционно выступает лучше, что может стать ключевым фактором в предстоящей игре.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Текстильщика»: 2.30
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Ничья: 3.00
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Победа «Велеса»: 3.10
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.90). Учитывая, что обе команды имеют слабую оборону, вероятность обмена голами высока.
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Умеренная ставка: Победа «Текстильщика» (2.30). Домашняя форма команды и слабая защита соперника дают хорошие шансы на победу хозяев.
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Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.20). Несмотря на низкую результативность в последних матчах, игра может быть открытой с большим количеством голов.
Рекомендация: Победа «Текстильщика» за коэффициент 2.30.