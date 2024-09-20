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    • «Ленинградец» – «Спартак К»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

    «Ленинградец» – «Спартак К»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

    В 10-м туре Второй лиги А встретятся «Ленинградец» и «Спартак Кострома». Матч пройдет на стадионе «Рощино Арена». Команды занимают разные позиции в таблице: «Спартак Кострома» борется за верхние места (2-е место, 17 очков), в то время как «Ленинградец» занимает 6-е место с 11 очками.

    Анализ команды «Ленинградец»

    «Ленинградец» под руководством Максима Астафьева испытывает трудности в последних матчах, особенно в защите, пропуская 7 голов за 5 игр. Команда не побеждает в последних играх, но на домашнем стадионе у неe неплохие показатели – не проигрывает в 6 последних домашних матчах. В атаке основной ударной силой является Дмитрий Барков, забивший 3 гола в 9 матчах, но общая результативность команды оставляет желать лучшего – 1 гол в среднем за матч.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Пропускает в 3 последних матчах.

    Анализ команды «Спартак Кострома»

    «Спартак Кострома» показывает стабильные результаты, не проигрывая в 6 последних матчах. Команда Сергея Бондаря демонстрирует отличную игру как в обороне, так и в атаке. В последних 5 матчах команда пропустила лишь 3 гола, при этом забила 8. Лидером атаки является Максим Чиканчи, который забил 4 гола в 10 матчах.

    Последние 5 матчей:

    • «Волгарь» 0:0 «Спартак Кострома»

    • «Спартак Кострома» 3:1 «Кубань»

    • «Текстильщик» 1:1 «Спартак Кострома» (победа по пенальти)

    • «Калуга» 1:2 «Спартак Кострома»

    • «Спартак Кострома» 2:0 «Текстильщик»

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Забивает в 7 из 9 последних матчей.

    Тактический разбор

    «Ленинградец» будет стремиться использовать своe преимущество домашнего стадиона, однако слабая игра в защите может стать серьeзной проблемой. «Спартак Кострома» выглядит более уверенно как в атаке, так и в обороне. Учитывая текущую форму гостей, «Спартак Кострома» имеет все шансы на победу, особенно если они продолжат свой удачный отрезок в последних матчах.

    Личные встречи

    В последней встрече между командами 28 июля 2024 года «Спартак Кострома» одержал победу со счeтом 2:1. Однако «Ленинградец» побеждал в двух предыдущих матчах в 2023 году.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Ленинградца»: 2.70

    • Ничья: 3.10

    • Победа «Спартака Кострома»: 2.50

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.80). Обороны обеих команд играют достаточно уверенно, что снижает вероятность результативного матча.

    • Умеренная ставка: Обе команды забьют (1.90). Обе команды имеют хорошие показатели в атаке, несмотря на нестабильную игру «Ленинградца».

    • Более рискованная ставка: Победа «Спартака Кострома» (2.50). Команда на подъeме и имеет все шансы взять три очка.

    Рекомендация: Победа «Спартака Кострома» за коэффициент 2.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2024 15:29
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