В 10-м туре Второй лиги А встретятся «Ленинградец» и «Спартак Кострома». Матч пройдет на стадионе «Рощино Арена». Команды занимают разные позиции в таблице: «Спартак Кострома» борется за верхние места (2-е место, 17 очков), в то время как «Ленинградец» занимает 6-е место с 11 очками.

Анализ команды «Ленинградец»

«Ленинградец» под руководством Максима Астафьева испытывает трудности в последних матчах, особенно в защите, пропуская 7 голов за 5 игр. Команда не побеждает в последних играх, но на домашнем стадионе у неe неплохие показатели – не проигрывает в 6 последних домашних матчах. В атаке основной ударной силой является Дмитрий Барков, забивший 3 гола в 9 матчах, но общая результативность команды оставляет желать лучшего – 1 гол в среднем за матч.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

Пропускает в 3 последних матчах.

Анализ команды «Спартак Кострома»

«Спартак Кострома» показывает стабильные результаты, не проигрывая в 6 последних матчах. Команда Сергея Бондаря демонстрирует отличную игру как в обороне, так и в атаке. В последних 5 матчах команда пропустила лишь 3 гола, при этом забила 8. Лидером атаки является Максим Чиканчи, который забил 4 гола в 10 матчах.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Тактический разбор

«Ленинградец» будет стремиться использовать своe преимущество домашнего стадиона, однако слабая игра в защите может стать серьeзной проблемой. «Спартак Кострома» выглядит более уверенно как в атаке, так и в обороне. Учитывая текущую форму гостей, «Спартак Кострома» имеет все шансы на победу, особенно если они продолжат свой удачный отрезок в последних матчах.

Личные встречи

В последней встрече между командами 28 июля 2024 года «Спартак Кострома» одержал победу со счeтом 2:1. Однако «Ленинградец» побеждал в двух предыдущих матчах в 2023 году.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Ленинградца» : 2.70

Ничья : 3.10

Победа «Спартака Кострома»: 2.50

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Тотал меньше 2.5 голов (1.80). Обороны обеих команд играют достаточно уверенно, что снижает вероятность результативного матча.

Умеренная ставка : Обе команды забьют (1.90). Обе команды имеют хорошие показатели в атаке, несмотря на нестабильную игру «Ленинградца».

Более рискованная ставка: Победа «Спартака Кострома» (2.50). Команда на подъeме и имеет все шансы взять три очка.

Рекомендация: Победа «Спартака Кострома» за коэффициент 2.50.