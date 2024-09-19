42-летний Ибрагимович: «Сейчас я бы дал команде 30 голов за сезон»

Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович считает, что еще способен много забивать на топ-уровне.

«Я бы смог выходить на последние 20 минут. Сто процентов. И за эти 20 минут я бы забил от 15 до 20 голов в чемпионате. В кубках – еще 10.

Я бы дал команде 30 голов, играя по 20 минут в каждом матче. Соперники к этому моменту уже устают, а тут выхожу я. Это не мое эго говорит – это факты», – сказал 42-летний швед.