42-летний Ибрагимович: «Сейчас я бы дал команде 30 голов за сезон»

Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович считает, что еще способен много забивать на топ-уровне.
«Я бы смог выходить на последние 20 минут. Сто процентов. И за эти 20 минут я бы забил от 15 до 20 голов в чемпионате. В кубках – еще 10.
Я бы дал команде 30 голов, играя по 20 минут в каждом матче. Соперники к этому моменту уже устают, а тут выхожу я. Это не мое эго говорит – это факты», – сказал 42-летний швед.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 по 2023 год.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.