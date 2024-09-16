Матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Баварией» и «Динамо Загреб» пройдет на «Альянц Арене». Немецкий гранд уверенно стартует в групповом этапе, находясь в великолепной форме, тогда как «Динамо Загреб» постарается создать проблемы на выезде.
Анализ команды «Бавария»
Под руководством Венсана Компани «Бавария» продолжает показывать доминирующую игру как в чемпионате Германии, так и на европейской арене. В последних матчах мюнхенцы демонстрируют отличную результативность, забив 19 голов в 5 играх. При этом они хорошо работают в обороне, пропустив всего 3 гола за те же 5 встреч. «Бавария» стабильно забивает в каждой игре и побеждает в последних 8 матчах.
Последние 5 матчей:
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«Хольштайн Киль» 1:6 «Бавария»
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«Бавария» 2:0 «Фрайбург»
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«Вольфсбург» 2:3 «Бавария»
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«Бавария» 4:0 «Грассхоппер» (товарищеский матч)
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«Ульм» 0:4 «Бавария»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 3.80 гола за игру.
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Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
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Побеждает в 8 последних матчах.
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Забивает в 21 последних матчах подряд.
Анализ команды «Динамо Загреб»
Под руководством Анте Чачича «Динамо Загреб» показывает неплохие результаты в турнире «Лига чемпионов», но в последних матчах команда столкнулась с некоторыми проблемами. В 5 последних играх загребцы забили 6 голов и пропустили 5, что указывает на нестабильность в обороне. «Динамо Загреб» часто забивает, однако защита команды выглядит уязвимой.
Последние 5 матчей:
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«Динамо Загреб» 0:1 «Хайдук Сплит»
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«Trnje» 2:1 «Динамо Загреб» (товарищеский матч)
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«Риека» 1:1 «Динамо Загреб»
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«Карабах» 0:2 «Динамо Загреб»
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«Динамо Загреб» 2:1 «Горица»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
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Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
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Забивает в 15 из 17 последних матчей.
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Пропускает в 3 последних матчах.
Тактический разбор
«Бавария» будет стремиться доминировать на своем поле с первых минут. Немецкий клуб отличается высокой интенсивностью атак и гибкостью в нападении. «Динамо Загреб» предстоит сосредоточиться на обороне и контратаках, однако их текущая форма в защите вызывает вопросы.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Баварии»: 1.20
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Ничья: 6.00
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Победа «Динамо Загреб»: 10.00
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.50. Учитывая текущую форму мюнхенцев, они должны уверенно победить с разницей в два и более гола.
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Умеренная ставка: Тотал больше 3.5 голов (2.00). Ожидается результативный матч, учитывая мощную атаку «Баварии» и уязвимость обороны «Динамо Загреб».
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Более рискованная ставка: Оба забьют (2.50). Несмотря на доминирование «Баварии», «Динамо Загреб» может найти возможность для гола в контратаке.
Рекомендация: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за коэффициент 1.50.