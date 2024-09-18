Компани оценил игру «Баварии» с загребским «Динамо»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2).

«Успешные 90 минут. Команда получила удовольствие от игры, как и фанаты. У нас был совершенно особенный вечер в Лиге чемпионов на своем поле. Я рад за парней, мы продолжаем накапливать ту энергию, которую хотим.

Еще слишком рано судить о нашем прогрессе. Мы идем от игры к игре. Я, честно говоря, получаю удовольствие, но в сентябре трофеи не выигрываются. Нам еще многое предстоит сделать, и я надеюсь, что мы продолжим развиваться. Подталкивать команду – моя работа.

Финал в Мюнхене – это мечта фанатов, и она должна жить. У меня же в приоритете концентрация на каждом матче, на ближайшем матче, а также на восстановлении энергии и желания побеждать», – сказал Компани.

«Бавария» стала первым клубом, забившим 9 мячей в одном матче Лиги чемпионов.

Финал нынешнего розыгрыша пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене 31 мая 2025 года.

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