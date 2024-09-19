Загребское «Динамо» приняло решение по тренеру после разгрома со счетом 2:9

«Динамо» из Загреба договорилось о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Якировичем. Два дня назад хорватский клуб проиграл в гостях «Баварии» в 1-м туре Лиги чемпионов со счетом 2:9.

Исполнять обязанности тренера «Динамо» пока будет Сандро Перкович, входящий в штаб команды.