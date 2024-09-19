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    • Загребское «Динамо» приняло решение по тренеру после разгрома со счетом 2:9

    Загребское «Динамо» приняло решение по тренеру после разгрома со счетом 2:9

    «Динамо» из Загреба договорилось о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Якировичем. Два дня назад хорватский клуб проиграл в гостях «Баварии» в 1-м туре Лиги чемпионов со счетом 2:9.

    Исполнять обязанности тренера «Динамо» пока будет Сандро Перкович, входящий в штаб команды.

    • Якирович возглавлял загребский клуб с августа прошлого года. Под руководством боснийца «Динамо» в прошлом сезоне выиграло чемпионат и Кубок Хорватии.
    • В текущем чемпионате страны команда занимает третье место с 13 очками после 6 туров.

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    Источник: официальный сайт «Динамо» Загреб

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    19.09.2024 16:42
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1726754468
    И не какой экзекуции? Фи.. Скучные вы ..
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