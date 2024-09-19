Кирьяков представил московское «Динамо» на месте загребского в ЛЧ

Бывший нападающий «Динамо», «Гамбурга», «Карлсруэ», «Теннис-Боруссии» и сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на разгромное поражение загребского «Динамо» в 1-м туре Лиги чемпионов от «Баварии» (2:9).

«Такие матчи бывают, и «Барселона» проигрывала крупно в своe время. Другой вопрос – насколько загребское «Динамо» сейчас вообще может противостоять топ-клубам Европы? Разница, мы видим, огромная в качестве и уровне игроков, от этого и такой крупный счeт.

Понятно, что было удаление и другие мотивационные моменты. Когда ты начинаешь крупно проигрывать, ты банально бросаешь играть и получаешь столько голов в свои ворота. Но немцы таковы.

В то время, когда я играл, в любом матче они не заканчивают играть, если даже ведут в счeте, буквально добивают соперника. Поэтому с ними всегда тяжело.

Если помечтать и представить московское «Динамо» в Лиге чемпионов, я не думаю, что счeт был бы 9:2, но он был бы крупным. В лучшем случае с разницей в три мяча. Считаю, что против «Баварии» – это неплохой результат.

Понятно, что там собраны одни из лучших игроков Европы, но в моe время такой разницы не было, и наши клубы достаточно неплохо играли и противостояли лучшим клубам Европы на уровне Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Разница в качестве и уровне была не такой большой.

У нас 2:0 – и команда начинает играть на удержание счeта, довольствуясь этим результатом, это менталитет. В Германии другая ситуация: там игроки все 90 минут приучены работать до конца, плюс добавленное время, несмотря на результат. Если складывается такая ситуация, что ты практически решил исход матча, то игроки всe равно продолжают играть и забивают столько, сколько ещe могут забить.

С другой стороны, в моe время на уровне Бундеслиги счeт 0:2 – это только начало. Мы вытаскивали много матчей, когда уходили со счeта 0:2 и выигрывали матчи. При 0:3 сравнивали счeт – там всe только начинается при таком счeте. Это, наверное, основное отличие от нашего футбола», – сказал Кирьяков.