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    • «Фламенго» – «Васко да Гама»: прогноз на матч 26-го тура чемпионата Бразилии – 16 сентября

    «Фламенго» – «Васко да Гама»: прогноз на матч 26-го тура чемпионата Бразилии – 16 сентября

    В рамках 26-го тура чемпионата Бразилии на легендарной «Маракане» встретятся «Фламенго» и «Васко да Гама». Оба клуба занимают высокие места в таблице: «Фламенго» идет на 4-м месте с 44 очками, а «Васко да Гама» располагается на 9-й строчке с 34 очками. Команды подходят к матчу в хорошей форме, и это противостояние обещает быть напряженным и результативным.

    Анализ команды «Фламенго»

    «Фламенго», под руководством Тите, демонстрирует стабильную игру, особенно на домашнем стадионе, где команда выиграла 3 последних матча. Основная ударная сила команды – это Педро Абреу, который забил 30 голов в 43 матчах этого сезона. Команда регулярно забивает, хотя в последние матчи пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Побеждает в 3 последних домашних матчах.

    Анализ команды «Васко да Гама»

    «Васко да Гама» под руководством Рамона Диаса демонстрирует хорошую форму, особенно в последних играх. Команда победила в 4 последних матчах и не проигрывает в 5 матчах чемпионата подряд. Пабло Вехетти – ключевой игрок атаки, который забил 8 голов в 22 матчах. Несмотря на удачные результаты, оборона «Васко» оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.20 гола за игру.

    Последние 5 матчей:

    • «Атлетико Паранаэнсе» 2:1 «Васко да Гама» (Кубок Бразилии, поражение по пенальти)

    • «Витория» 0:1 «Васко да Гама»

    • «Васко да Гама» 2:1 «Атлетико Паранаэнсе» (Кубок Бразилии)

    • «Васко да Гама» 2:1 «Атлетико Паранаэнсе»

    • «Крисиума» 2:2 «Васко да Гама»

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Побеждает в 4 последних матчах.

    Тактический разбор

    «Фламенго» играет более организованно в обороне, что подтверждают последние результаты. Команда демонстрирует стабильные выступления на «Маракане», что дает ей преимущество перед «Васко да Гама». «Васко», в свою очередь, активно играет в атаке, но испытывает проблемы с обороной, что может стать решающим фактором в этой встрече.

    Личные встречи

    • 02.06.2024 – «Васко да Гама» 1:6 «Фламенго»

    • 05.02.2024 – «Васко да Гама» 0:0 «Фламенго»

    • 22.10.2023 – «Фламенго» 1:0 «Васко да Гама»

    • 06.06.2023 – «Васко да Гама» 1:4 «Фламенго»

    • 20.03.2023 – «Васко да Гама» 1:3 «Фламенго»

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Фламенго»: 1.75

    • Ничья: 3.40

    • Победа «Васко да Гама»: 4.20

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.90). Оба клуба регулярно забивают, и обороны обеих команд демонстрируют нестабильность.

    • Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.10). Учитывая атакующий потенциал обеих команд, матч может оказаться результативным.

    • Более рискованная ставка: Победа «Фламенго» (1.75). Домашняя форма «Фламенго» и успешная история встреч против «Васко да Гама» делает их фаворитами.

    Рекомендация: Победа «Фламенго» за коэффициент 1.75.

    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 17:31
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