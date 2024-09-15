Стали известны стартовые составы на матч 8 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Ростов». Игра состоится 15 сентября, начало встречи запланировано на 14:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Фернандес, Майсторович, Даса, Карраскаль, Фомин, Бителло, Артур, Гладышев, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Ахмат»: Жиров, Шатара, Садулаев, Камилу, Луна, Швец, Кардосо, Уткин, Тодорович, Шелия, Адамов.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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