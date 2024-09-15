«Печальное зрелище»: глава «Динамо» недоволен матчем с «Ахматом»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ против «Ахмата» (4:2).

Победный мяч москвичи забили на 90+3 минуте.

«Набранные три очка особо важны, потому что мы видим, что лидеры или те, кто ими считаются, берут свои очки, поэтому нам надо обязательно делать то же самое.

Что касается содержания игры, то нельзя сказать, что мы им удовлетворены: мы не реализовали массу голевых моментов, потеряли концентрацию и волю после пропущенных мячей. Здорово, что в конце собрались и довели игру до победы.

Но мы должны учиться на таких сценариях и не повторять их в будущем. То, что мы видели в отрезок между пропущенными и забитыми мячами, было печальным зрелищем, не достойным наших болельщиков. Но мы рады победе, большое спасибо ребятам, которые ее отстояли», – сказал Гафин.

«Динамо» идет в РПЛ 4-м.

Следующий соперник в чемпионате – «Спартак».

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