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    • «Печальное зрелище»: глава «Динамо» недоволен матчем с «Ахматом»

    «Печальное зрелище»: глава «Динамо» недоволен матчем с «Ахматом»

    Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ против «Ахмата» (4:2).

    • Победный мяч москвичи забили на 90+3 минуте.

    «Набранные три очка особо важны, потому что мы видим, что лидеры или те, кто ими считаются, берут свои очки, поэтому нам надо обязательно делать то же самое.

    Что касается содержания игры, то нельзя сказать, что мы им удовлетворены: мы не реализовали массу голевых моментов, потеряли концентрацию и волю после пропущенных мячей. Здорово, что в конце собрались и довели игру до победы.

    Но мы должны учиться на таких сценариях и не повторять их в будущем. То, что мы видели в отрезок между пропущенными и забитыми мячами, было печальным зрелищем, не достойным наших болельщиков. Но мы рады победе, большое спасибо ребятам, которые ее отстояли», – сказал Гафин.

    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
    • Следующий соперник в чемпионате – «Спартак».

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: ТАСС

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    15.09.2024 20:18
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1726424153
    Это печальное зрелище уже для Динамо становится закономерностью. Где то получается собраться. Но в большинстве случаев- увы...
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    Legion-o
    1726425637
    Так все просто. Надо тренерскому штабу сказать игрокам Динамо, что во вратаря соперника не надо метиться мячом, как в вышибалы! А надо наоборот! И дело пойдет!))
    Ответить
    neim
    1726430408
    Почему же тогда эти ребята (которые отстояли), у вас в запасе парятся? А на поле мы видим никудышных Маричалей, Карраскалей и прочий неликвид, о котором я уже устал повторять.
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