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    Генич раскритиковал «Динамо» после победы над «Ахматом»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлением от матча 8-го тура РПЛ «Динамо»«Ахмат» (4:2).

    • Москвичи забили победный мяч на 90+3 минуте.

    «Очень удивила тишина сегодня на трибунах «Динамо». Как-то совсем не домашняя поддержка.

    А сам футбол… В обороне, конечно, так играть нельзя. Особенно это касается претендента на чемпионство», – написал Генич.

    • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
    • Следующий соперник в РПЛ – «Спартак» (22 сентября).

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    15.09.2024 18:38
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1726425268
    Хоть Генич и чёрт, но тут прав на все сто...
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1726487542
    Где там претендент на чемпионство?
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