Генич раскритиковал «Динамо» после победы над «Ахматом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлением от матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Ахмат» (4:2).

Москвичи забили победный мяч на 90+3 минуте.

«Очень удивила тишина сегодня на трибунах «Динамо». Как-то совсем не домашняя поддержка.

А сам футбол… В обороне, конечно, так играть нельзя. Особенно это касается претендента на чемпионство», – написал Генич.

«Динамо» идет в РПЛ 4-м.

Следующий соперник в РПЛ – «Спартак» (22 сентября).

Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!