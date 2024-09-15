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    • Личка раскритиковал игрока «Динамо»: «Это цирк, его можно показывать на Красной площади»

    Личка раскритиковал игрока «Динамо»: «Это цирк, его можно показывать на Красной площади»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Ахматом» (4:2). Он раскритиковал действия Дмитрия Скопинцева.

    Московская команда вырвала победу в концовке встречи, забив на 93-й и 99-й минутах.

    – После второго гола мы плохо отнеслись к игре, не хватило концентрации. Думали, что соперник ничего уже не сделает, и мы спокойно победим. «Ахмат» вернулся в игру, там высокие игроки, которые хорошо играют на стандартах. Мы могли и третий пропустить и не выиграть матч.

    Я не могу ругать команду за первый тайм и начало второго тайма. Но если мы будем реализовывать моменты таким образом, то нам будет очень тяжело. С «Оренбургом» мы плохо сыграли. У Тюкавина, Бителло были моменты, но они не забили. Сегодня было то же самое с Гладышевым и Бителло. То, что мы показали, не уровень игры команды, которая хочет быть в первой тройке.

    «Динамо» не реализовало много моментов как с «Ахматом», так и с «Оренбургом». Что нужно сделать, чтобы забивать больше?

    – Это все практика. У нас было 14 дней (на паузы сборных). У нас несколько раз Тюкавин, Гладышев, Артур бьют по воротам после тренировки. Но сегодня на поле все бьют как я, как бабушка. Для меня вопрос. Карраскаль не забил, хорошо, что Тюкавин забил. С «Оренбургом» он не забил стопроцентный момент. Что я могу сделать? Будем тренироваться, я буду верить, что из пяти ударов они забьют три мяча. Гладышев может бить по углам, а не бить вратарю в руки

    – Несколько моментов с Карраскалем. Что с ним случилось?

    – Мы идем из раздевалки. Есть моменты, когда ты должен понимать, где ты должен играть аккуратно. В той ситуации с Камило можно выбить мяч в аут или на угловой. Это неуважение к команде соперника или недостаток концентрации. Такого поведения не должно быть на поле. Ты думаешь, что можешь играть красиво? Скопа делает рабону, но куда? Это цирк, его можно показывать на Красной площади, а не на стадионе.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2024 17:16
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1726411823
    Сейчас поеду на Красную площадь, Скопинцев должно быть уже там. ))) **
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    FanatSerj
    1726414398
    Ох Марцел, Марцел, по жёстче с ними надо, порой и звиздюлину прописать, с Оренбургом напижонили, выводов не сделали, с Ахматом за малостью не допижонились. И правильно говоришь что могли и проиграть 2-3.
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    andr45
    1726416201
    Красная площадь - святая площадь. На ней проходил парад 7 ноября 1941 года и Парад Победы, над разбитой в пух и прах объединенной Европы, в том числе, и ЧЕХИИ. А вот Вацлавская площадь, по которой маршировали нацисты, а чехи их радостно приветствовали, также, как и РККА под аплодисменты тех же чехов, а также америкашки и т.д. для цирка самый раз)))
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    neim
    1726432277
    Так в первую очередь это твоя, тренерская заслуга, что игроки так играют. Нет командной игры, нет хорошего взаимодействия между игроками. Всё делается только за счёт индивидуальных действий. Это не футбол, а цирк. И директор этого цирка - тренер Личка !
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