Матч 10 тура Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и «Нефтехимиком» состоится 15 сентября 2024 года в 15:00 по московскому времени.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» находится на 16-м месте с 8 очками. Команда выиграла 2 матча, сыграла вничью 2 раза и потерпела 5 поражений. Разница голов – 5:15. В последних трех матчах команда набрала 3 очка:

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» занимает 10-е место с 12 очками. У команды 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 9:10. В последних трех матчах команда набрала 2 очка:

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»

Последние очные встречи:

07.04.2023, «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» 0:1;

08.10.2023, «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск» 2:0;

08.04.2023, «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» 0:0.

«СКА-Хабаровск» показывает нестабильные результаты, но победа над «Чайкой» в последнем туре может придать команде уверенности. «Нефтехимик» также не в лучшей форме, и результативность команды низка. Прогноз – победа хабаровчан или ничья (1.40).