Матч 10 тура Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и «Нефтехимиком» состоится 15 сентября 2024 года в 15:00 по московскому времени.
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» находится на 16-м месте с 8 очками. Команда выиграла 2 матча, сыграла вничью 2 раза и потерпела 5 поражений. Разница голов – 5:15. В последних трех матчах команда набрала 3 очка:
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10.09.2024, «СКА-Хабаровск» – «Чайка» 1:0;
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31.08.2024, «Арсенал» – «СКА-Хабаровск» 1:0;
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23.08.2024, «СКА-Хабаровск» – «Сокол» 2:2.
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» занимает 10-е место с 12 очками. У команды 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 9:10. В последних трех матчах команда набрала 2 очка:
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08.09.2024, «Нефтехимик» – «Енисей» 0:1;
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01.09.2024, «КАМАЗ» – «Нефтехимик» 0:0;
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24.08.2024, «Нефтехимик» – «Урал» 1:1.
Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»
Последние очные встречи:
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07.04.2023, «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» 0:1;
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08.10.2023, «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск» 2:0;
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08.04.2023, «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» 0:0.
«СКА-Хабаровск» показывает нестабильные результаты, но победа над «Чайкой» в последнем туре может придать команде уверенности. «Нефтехимик» также не в лучшей форме, и результативность команды низка. Прогноз – победа хабаровчан или ничья (1.40).