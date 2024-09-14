Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 10 тура ФНЛ, 15 сентября

    «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 10 тура ФНЛ, 15 сентября

    Матч 10 тура Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и «Нефтехимиком» состоится 15 сентября 2024 года в 15:00 по московскому времени.

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» находится на 16-м месте с 8 очками. Команда выиграла 2 матча, сыграла вничью 2 раза и потерпела 5 поражений. Разница голов – 5:15. В последних трех матчах команда набрала 3 очка:

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» занимает 10-е место с 12 очками. У команды 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 9:10. В последних трех матчах команда набрала 2 очка:

    Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»

    Последние очные встречи:

    • 07.04.2023, «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» 0:1;

    • 08.10.2023, «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск» 2:0;

    • 08.04.2023, «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик» 0:0.

    «СКА-Хабаровск» показывает нестабильные результаты, но победа над «Чайкой» в последнем туре может придать команде уверенности. «Нефтехимик» также не в лучшей форме, и результативность команды низка. Прогноз – победа хабаровчан или ничья (1.40).

    Новости по теме
    «Обалдеть»: игрок «СКА-Хабаровска» забил с центра поля 3
    «СКА-Хабаровск» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2024 21:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+