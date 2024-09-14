Матч 8 тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Ахматом» состоится 15 сентября 2024 года в 14:15 по московскому времени.
«Динамо»
«Динамо» занимает 6 место в турнирной таблице с 13 очками. Команда одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 11:6. В последних трех матчах «Динамо» набрало 5 очков:
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08.09.2024, «Пари НН» – «Динамо» 0:0;
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01.09.2024, «Оренбург» – «Динамо» 2:2;
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28.08.2024, «Динамо» – «Крылья Советов» 5:1.
«Ахмат»
«Ахмат» находится на 16 месте с 5 очками, коллектив не одержал ни одной победы в текущем сезоне (0 побед, 5 ничьих, 2 поражения). Разница голов – 4:10. В последних трех матчах команда набрала 3 очка:
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09.09.2024, «Ахмат» – «Динамо МХ» 2:2;
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31.08.2024, «Ахмат» – «Акрон» 0:0;
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27.08.2024, «Ахмат» – «ЦСКА» 0:2.
Прогноз на матч «Динамо» – «Ахмат»
Последние очные встречи:
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30.06.2024, «Динамо» – «Ахмат» 0:3;
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09.03.2024, «Динамо» – «Ахмат» 2:0;
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01.10.2023, «Ахмат» – «Динамо» 1:1.
«Динамо» показывает более стабильные результаты в последних матчах, в отличие от «Ахмата», который пока не нашел своей игры в этом сезоне. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.52).