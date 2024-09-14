Матч 8 тура российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Ахматом» состоится 15 сентября 2024 года в 14:15 по московскому времени.

«Динамо»

«Динамо» занимает 6 место в турнирной таблице с 13 очками. Команда одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница забитых и пропущенных голов – 11:6. В последних трех матчах «Динамо» набрало 5 очков:

«Ахмат» находится на 16 месте с 5 очками, коллектив не одержал ни одной победы в текущем сезоне (0 побед, 5 ничьих, 2 поражения). Разница голов – 4:10. В последних трех матчах команда набрала 3 очка:

Прогноз на матч «Динамо» – «Ахмат»

Последние очные встречи:

«Динамо» показывает более стабильные результаты в последних матчах, в отличие от «Ахмата», который пока не нашел своей игры в этом сезоне. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.52).