Матч 10-го тура российской Первой лиги между «Черноморцем» и «Енисеем» пройдет 14 сентября в 18:00 по московскому времени.
«Черноморец»
На данный момент команда занимает 11 место с 11 очками. «Черноморец» выиграл 3 матча, сыграл вничью 2 раза и потерпел 4 поражения. Команда забила 11 голов и пропустила 13. В последних трех встречах «Черноморец» набрал лишь одно очко:
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07.09.2024, «КАМАЗ» – «Черноморец» 0:1;
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01.09.2024, «Черноморец» – «Родина» 2:2;
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25.08.2024, «Торпедо» – «Черноморец» 1:1.
«Енисей»
Команда занимает 9 место с 12 очками. «Енисей» выиграл 4 матча и проиграл 5. Команда забила 7 голов и пропустила 9. В последних трех матчах команда потерпела два поражения и выиграла один матч:
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08.09.2024, «Нефтехимик» – «Енисей» 0:1;
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31.08.2024, «Енисей» – «Балтика» 1:2;
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25.08.2024, «Чайка» – «Енисей» 2:0.
Прогноз на матч:
Последние три встречи между командами:
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18.05.2023, «Черноморец» – «Енисей» 0:2;
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23.09.2023, «Енисей» – «Черноморец» 3:1;
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05.10.2022, «Черноморец» – «Енисей» 0:1.
В предстоящем матче, предположим, что обе команды сыграют в осторожный футбол, постараются сохранить свои ворота в неприкосновенности. Поставим на победу «Енисея» или ничью за 1.80.