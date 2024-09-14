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    • «Черноморец» – «Енисей»: прогноз на матч 10 тура ФНЛ, 14 сентября

    «Черноморец» – «Енисей»: прогноз на матч 10 тура ФНЛ, 14 сентября

    Матч 10-го тура российской Первой лиги между «Черноморцем» и «Енисеем» пройдет 14 сентября в 18:00 по московскому времени.

    «Черноморец»

    На данный момент команда занимает 11 место с 11 очками. «Черноморец» выиграл 3 матча, сыграл вничью 2 раза и потерпел 4 поражения. Команда забила 11 голов и пропустила 13. В последних трех встречах «Черноморец» набрал лишь одно очко:

    «Енисей»

    Команда занимает 9 место с 12 очками. «Енисей» выиграл 4 матча и проиграл 5. Команда забила 7 голов и пропустила 9. В последних трех матчах команда потерпела два поражения и выиграла один матч:

    Прогноз на матч:

    Последние три встречи между командами:

    • 18.05.2023, «Черноморец» – «Енисей» 0:2;

    • 23.09.2023, «Енисей» – «Черноморец» 3:1;

    • 05.10.2022, «Черноморец» – «Енисей» 0:1.

    В предстоящем матче, предположим, что обе команды сыграют в осторожный футбол, постараются сохранить свои ворота в неприкосновенности. Поставим на победу «Енисея» или ничью за 1.80.

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    «Черноморец» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 16:55
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