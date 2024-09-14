Матч 10-го тура российской Первой лиги между «Черноморцем» и «Енисеем» пройдет 14 сентября в 18:00 по московскому времени.

«Черноморец»

На данный момент команда занимает 11 место с 11 очками. «Черноморец» выиграл 3 матча, сыграл вничью 2 раза и потерпел 4 поражения. Команда забила 11 голов и пропустила 13. В последних трех встречах «Черноморец» набрал лишь одно очко:

«Енисей»

Команда занимает 9 место с 12 очками. «Енисей» выиграл 4 матча и проиграл 5. Команда забила 7 голов и пропустила 9. В последних трех матчах команда потерпела два поражения и выиграла один матч:

Прогноз на матч:

Последние три встречи между командами:

В предстоящем матче, предположим, что обе команды сыграют в осторожный футбол, постараются сохранить свои ворота в неприкосновенности. Поставим на победу «Енисея» или ничью за 1.80.