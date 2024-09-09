Оскорбления Соболева в дебютном матче за «Зенит», условия Миранчука в «Сьоне» и другие новости

РПЛ назвала лучшего игрока июля-августа
Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева на двух матчах за день – со «Знаменем труда» и «Кайратом»
Представитель Дзюбы рассказал, как обстоят дела с поиском клуба для Артема
«Зенит» в товарищеском матче победил «Кайрат» благодаря дублю Гонду
Семак сказал, как Соболев смотрелся в дебютном матче за «Зенит»
«Амкал» узнал соперника по 4-му раунду Пути регионов Фонбет Кубка России, также прошла жеребьевка 1/4 финала Пути РПЛ
В «Сьоне» раскрыли сумму отступных, срок контракта и игровой номер Миранчука
Семак ответил на вопрос об интересе «Зенита» к Рабьо
Вышедший на замену Роналду принес победу Португалии в Лиге наций, Испания в меньшинстве разгромила Швейцарию, Хорватия выиграла благодаря голу Модрича
«Спартак» интересовался нападающим «Ростова»