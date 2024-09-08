Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Представитель Дзюбы рассказал, как обстоят дела с поиском клуба для Артема

    Представитель Дзюбы рассказал, как обстоят дела с поиском клуба для Артема

    Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, высказался о будущем футболиста.

    «До конца трансферного окна еще несколько дней, мы ведем переговоры с несколькими клубами. Артем очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть.

    Дзюба сильно мотивирован и готов в очередной раз доказать, что он является одним из лучших нападающих России. Уверен, что Артем не подведет команду, которая его возьмет. Он поможет и на поле, и в раздевалке. Думаю, сейчас от нас уже ничего не зависит. Клубы должны принять решение», – сказал Гольдман.

    • 36-летний Дзюба в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Локомотив», забил 4 гола, отдал 4 передачи.
    • Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Новости по теме
    Губерниев – о Дзюбе: «Ему нужно работать засучив рукава» 5
    Черчесов ответил, как поступил бы с Дзюбой на месте Карпина 3
    Дзюба выложил эмоциональное фото с тренировки «Акрона» 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2024 16:14
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1725801571
    ...ага, если не закроют)...
    Ответить
    neim
    1725801817
    " ... мы ведем переговоры с несколькими клубами ... " Смотрите, не продешевите там с несколькими ))).
    Ответить
    Айболид
    1725802591
    Какие ему клубы - теперь только кружкИ .
    Ответить
    The only one
    1725803234
    Кому же нужен драчун в обоих смыслах этого слова...
    Ответить
    bset
    1725806352
    Такому быдло только идти по пути Кокорина
    Ответить
    Ziklop
    1725812077
    такое старое оборзевшее дерьмо, никому в РПЛ не нужно. там ещё и запросы как будто он молодой и в суперском физическом состоянии!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+