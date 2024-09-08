Представитель Дзюбы рассказал, как обстоят дела с поиском клуба для Артема

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, высказался о будущем футболиста.

«До конца трансферного окна еще несколько дней, мы ведем переговоры с несколькими клубами. Артем очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть.

Дзюба сильно мотивирован и готов в очередной раз доказать, что он является одним из лучших нападающих России. Уверен, что Артем не подведет команду, которая его возьмет. Он поможет и на поле, и в раздевалке. Думаю, сейчас от нас уже ничего не зависит. Клубы должны принять решение», – сказал Гольдман.