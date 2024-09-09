«Спартак» интересовался нападающим «Ростова»

Форвард «Ростова» Егор Голенков мог оказаться в «Спартаке» прошедшим летом.

Московский клуб рассматривал 25-летнего футболиста, но в итоге решил переключиться на другие варианты усиления атаки.

В августе сообщалось об интересе ЦСКА к Голенкову.