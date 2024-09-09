«Спартак» интересовался нападающим «Ростова»

Форвард «Ростова» Егор Голенков мог оказаться в «Спартаке» прошедшим летом.
Московский клуб рассматривал 25-летнего футболиста, но в итоге решил переключиться на другие варианты усиления атаки.
В августе сообщалось об интересе ЦСКА к Голенкову.
- Ранее «Спартак» претендовал на Джона Кордобу («Краснодар») и Мирлинда Даку («Рубин»).
- Клуб ищет замену для Александра Соболева, проданного «Зениту» за 10 млн евро.
- Голенков в этом сезоне забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.