Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    «Спартак» интересовался нападающим «Ростова»

    Форвард «Ростова» Егор Голенков мог оказаться в «Спартаке» прошедшим летом.

    Московский клуб рассматривал 25-летнего футболиста, но в итоге решил переключиться на другие варианты усиления атаки.

    В августе сообщалось об интересе ЦСКА к Голенкову.

    • Ранее «Спартак» претендовал на Джона Кордобу («Краснодар») и Мирлинда Даку («Рубин»).
    • Клуб ищет замену для Александра Соболева, проданного «Зениту» за 10 млн евро.
    • Голенков в этом сезоне забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

    Новости по теме
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 2
    Губерниев раскритиковал «Химки» и анонсировал свое выступление на игре «Локомотив» – «Спартак» 1
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 6
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2024 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1725848608
    Голенков Ростову нужен
    Ответить
    SLADE2019
    1725861955
    Явно не то, что нужно Спартаку. Скорее всего, вообще вброс. Три дня до конца окна. Тревожно. Как и тревожно то, что по мнению Станковича у Умярова какой то космический прогресс имеется.
    Ответить
    alefreddy
    1725865761
    таких в команде своих много
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+