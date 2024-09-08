Семак ответил на вопрос об интересе «Зенита» к Рабьо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, возможен ли переход Адриана Рабьо в петербургский клуб.

– Сейчас самый дорогой свободный агент по данным Transfermarkt – Адриан Рабьо. Интересно ли «Зениту» его подписание?

– Я думаю, что это невозможно, учитывая его запросы. Это игрок очень высокого уровня и уровень его заработной платы тоже очень высок. Вряд ли мы сможем его потянуть.