Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Семак ответил на вопрос об интересе «Зенита» к Рабьо

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, возможен ли переход Адриана Рабьо в петербургский клуб.

    – Сейчас самый дорогой свободный агент по данным Transfermarkt – Адриан Рабьо. Интересно ли «Зениту» его подписание?

    – Я думаю, что это невозможно, учитывая его запросы. Это игрок очень высокого уровня и уровень его заработной платы тоже очень высок. Вряд ли мы сможем его потянуть.

    • Летом Рабьо стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Ювентусом».
    • В прошлом сезоне хавбек провел 35 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • На Евро-2024 он сыграл в 5 встречах за сборную Франции.

    Новости по теме
    Семак оценил игру «Краснодара» перед матчем с «Зенитом» 2
    Семак не исключил, что Глушенков сыграет полный матч с «Краснодаром» 6
    Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Краснодаром» 6
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2024 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mixdmitrakow
    1725831163
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
    Ответить
    Ziklop
    1725860333
    конечно он выберет ОАЭ и бабок больше и остальное лучше.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+