Семак ответил на вопрос об интересе «Зенита» к Рабьо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, возможен ли переход Адриана Рабьо в петербургский клуб.
– Сейчас самый дорогой свободный агент по данным Transfermarkt – Адриан Рабьо. Интересно ли «Зениту» его подписание?
– Я думаю, что это невозможно, учитывая его запросы. Это игрок очень высокого уровня и уровень его заработной платы тоже очень высок. Вряд ли мы сможем его потянуть.
- Летом Рабьо стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Ювентусом».
- В прошлом сезоне хавбек провел 35 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
- На Евро-2024 он сыграл в 5 встречах за сборную Франции.