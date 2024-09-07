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    • Гаврилов заявил, что в РПЛ есть команды любительского уровня: список

    Гаврилов заявил, что в РПЛ есть команды любительского уровня: список

    Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что не все команды РПЛ соответствуют профессиональному уровню.

    «В чемпионате России есть команды любительского уровня: «Акрон», «Динамо Мх», «Пари НН». Они умеют только упираться в своей штрафной. Много ли мастерства наберешься, играя против таких?

    Те, кто хотят играть в настоящий футбол, уезжают на Запад. К нам едут те, кто там не пригодился. Это игроки среднего уровня.

    Помните, «Спартак» пригласил бразильца Алекса? Тот «поколупался» тут пару лет, уехал обратно.

    Тот же Халк – уж, казалось бы, какие ему деньги платили в России и в Китае, все равно уехал в Бразилию, играет за «Атлетико Минейро», получает удовольствие от игры. Потому что там футбол отличный. И команды будь здоров – попробуй их обыграй», – сказал Гаврилов.

    • Для «Акрона» и «Динамо Мх» это дебютный сезон в РПЛ.
    • Гаврилов в 280 матчах за «Спартак» в чемпионате СССР забил 90 голов.
    • С командой он дважды становился чемпионом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.09.2024 22:51
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    Комментарии (1)
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    яцык
    1725776017
    Недавно любители из Махачкалы чпокнули профи изсвинарника
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