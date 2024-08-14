Фонбет Кубок России. Московское «Динамо» одержало волевую победу над махачкалинским (2:1)

«Динамо» из Москвы дома одержало волевую победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:1 в матче Кубка России.
Счет открыли гости на 44-й минуте. Отличился Абакар Гаджиев. После перерыва у москвичей голы забили Хорхе Карраскаль с пенальти и Ярослав Гладышев.
У обеих команд стало по 3 очка в группе A после двух матчей.
Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа A. 2-й тур
Динамо (Москва) – Динамо (Махачкала) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Гаджиев, 44; 1:1 – Карраскаль, 54 (с пенальти); 2:1 – Гладышев, 76.
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Источник: «Бомбардир»